Serie A, il nuovo calendario: tutte le date

La Lega di serie A ha reso note il palinsesto del prossimo anno. Ecco tutti i dettagli

La prossima sarà un’annata importante, l’ultima con l’accordo per i diritti tv in scadenza nel 2024.

L’accordo attuale ha fatto incassare alla serie A circa 930 milioni a stagione, con il bando presentato lo scorso 16 maggio, i padroni del vapore mirano ad incassare 1,2 miliardi l’anno.

Tra le novità principali presenti nel documento prodotto da Via Rosellini, la possibilità di firmare intese su singoli pacchetti anche fino a cinque anni, allungando di 24 mesi il vincolo temporale precedente. Opzione che è stata possibile modificando la Legge Melandri.

La serie A spera che le tre finali raggiunte dalle squadre italiane nelle tre manifestazioni europee, diano un impulso importante alla crescita di tutto il movimento.

I bilanci delle nostre società dipendono ancora troppo dai diritti tv, senza stadi di proprietà difficile essere a breve competitivi con realtà quali Liga e soprattutto Premier. In Italia, al momento, solo Juventus, Sassuolo, Atalanta e Udinese gestiscono l’impianto in prima persona.

La serie A 2023-2024: tutti dettagli

Come scrive calcioefinanza.it, la Lega Serie A, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre scorso, ha reso note le date del prossimo campionato. Fischio d’inizio nel weekend di domenica 20 agosto 2023, gong finale nella settimana che si chiuderà il 26 maggio 2024.

Ovviamente, essendoci le coppe, non tutti i turni sono stati illustrati, ma grazie ad alcune indicazioni, la stessa fonte ha ha ricostruito quasi tutti gli step del prossimo campionato.

Come detto, palla al centro domenica 20 agosto 2023. Per quanto riguarda gli stop per la nazionale, si terranno il 10 settembre 2023, il15 ottobre e 19 novembre 20.

Con l’avvento della final four della Supercoppa Italia, il turno di sabato 30 dicembre non vedrà impegnate Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Sabato 6 gennaio 2024 si riprenderà dopo la pausa invernale, domenica 26 maggio 2024 tutti sotto la doccia.

Proprio in merito agli azzurri, la squadra di Roberto Mancini giocherà il 9 settembre 2022 contro la Macedonia del Nord. Il 12 in Italia l’Ucraina. Per questo il 10 settembre stadi vuoti.

Passando all’anno attuale, alla cui chiusura mancano le finali di Conference League e Champions, previste rispettivamente il 7 giugno a Praga e il 10 giugno a Istanbul, ricordiamo lo stop anomalo registrato a novembre per i Mondiali in Qatar, con ripresa il 4 gennaio scorso, con tutte le gare nella stesso giorno. Tre sono stati i turni infrasettimanali.