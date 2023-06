Giorgia Rossi on fire: il gioco con le luci infiamma Instagram

Giorgia Rossi gioca con i suoi fan e si mette in mostra al meglio di sé: la giornalista in una prospettiva inedita ma decisamente ammaliante

Pochi giorni ormai alla fine della stagione calcistica, si arriva agli ultimi appuntamenti prima della pausa estiva. La fine del campionato e delle coppe europee, come sappiamo, per molti non è una buona notizia.

Gli appassionati compulsivi dovranno fare i conti con l’astinenza da calcio giocato fino alle prime amichevoli in ritiro. E parallelamente, gli ammiratori delle principali giornaliste sportive dovranno rinunciare ad ammirarle sul piccolo schermo. Tra coloro di cui si sentirà più nostalgia, c’è certamente Giorgia Rossi.

Ultimi impegni sul campo, tra l’ultimo weekend di campionato e la finale di Conference League, su DAZN, per la splendida giornalista romana, che in questi giorni compie 36 anni.

Si tratta da tempo di una delle presenze più acclamate nel suo settore, bravissima ma anche super seducente. Un mix che per i fan di tutta Italia è garanzia di successo e toglie sempre il respiro.

Avremo comunque modo di seguirla anche nel periodo delle vacanze con i contenuti su DAZN di cui sarà protagonista anche a bocce ferme, e naturalmente con scatti e stories su Instagram con i quali non è mai banale e mette sempre in luce un fascino considerevole.

Visioni da applausi che la community del web saluta sempre con grandissimo entusiasmo. Ormai, Giorgia è una celebrità social, con oltre mezzo milione di followers sul suo profilo.

Giorgia Rossi, l’esercizio per tenersi in forma non lo avete mai visto: in tuta da ginnastica è esplosiva

Con l’estate in avvicinamento, Giorgia ci tiene a presentarsi sulle spiagge al meglio della sua forma fisica, alla quale sappiamo che dedica molto tempo. In particolare, lo fa in un video condiviso sul web in cui svela ai suoi ammiratori uno dei suoi esercizi ginnici preferiti.

Giorgia si sposta rapidamente su un paio di tappetini, in posizione carponi, seguendo una serie di luci posizionate davanti a sé e dovendo schiacciarle seguendo un ordine preciso. Un esercizio che stimola evidentemente la reattività e la coordinazione, sicuramente da provare.

La visione risulta tanto più da applausi ammirando il fisico slanciato di Giorgia incorniciato in tuta da ginnastica. Top esplosivo e gambe perfette, un capolavoro di fronte al quale non si può rimanere indifferenti. A questo punto, c’è solo da aspettare per vedere i risultati di tutto questo, con le prime immagini in costume.