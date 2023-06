Miretti lascia la Juve: scambio con i nerazzurri

Fabio Miretti può essere uno dei sacrificati in casa Juve, mossa che fa discutere soprattutto se l’affare dovesse farsi coi nerazzurri

La giovane mezzala bianconera, alla sua seconda stagione tra i professionisti, sta proseguendo il suo percorso di crescita. L’affollamento a centrocampo e la possibilità di fare altri colpi porta però a una decisione del tutto insolita per la Juventus.

La stagione di Fabio Miretti è stata altalenante un po’ come quella della Juve. Il centrocampista ha vissuto alti e bassi, proprio perché erano ben pochi i riferimenti in campo e spesso è stato caricato di eccessive responsabilità.

Insieme a Nicolò Fagioli ha rappresentato una sorta di linea verde mandata in campo quasi per costrizione da Max Allegri, che comunque ha dato tante chance almeno ai centrali di centrocampo.

Miretti si è messo in luce, è un calciatore che può avere mercato. Fattore da non dimenticare per una squadra da rifare e con sovrabbondanza in mezzo, l’interesse dei nerazzurri potrebbe portare a un colpo insolito e che farà discutere i tifosi bianconeri.

Le prospettive per la prossima stagione sono in divenire, considerando come ufficialmente manca ancora il direttore tecnico. Al momento la Juve ha provveduto a rinnovare i contratti di Alex Sandro e Szczensy, soprattutto quest’ultimo potrebbe andare via insieme a Miretti.

Miretti in nerazzurro, c’è lo scambio

È un incastro che potrebbe riuscire partendo anche dall’aver trovato il suo sostituto. Il polacco può andare in Premier, la Juve andare allo scambio con l’Atalanta per Carnesecchi, offrendo proprio il centrocampista.

Questa è una soluzione che potrebbe andare in porto nelle prossime settimane, Szczesny ha una quotazione di venti milioni di euro e un ingaggio di 6,5 mln: cederlo in Premier porterebbe a un bel risparmio sul monte ingaggi, reinvestendo la cifra su Carnesecchi, di proprietà bergamasca.

La società orobica sarebbe convinta anche con Miretti, da mandare in prestito con diritto di riscatto. I bianconeri non vogliono subito perdere il controllo del suo cartellino.

Un triplo affare per tutti, Miretti nell’Atalanta troverebbe la maturazione completa giocando per un club con ambizioni in campionato e nelle coppe europee.

Carnesecchi invece avrebbe già la porta di un top club, anche partendo come vice Perin, che per esperienza sostituirebbe senza problemi il portiere polacco, che muove l’interesse di qualche club in Premier. Soluzione un po’ caotico ma incastro fattibile, la Juve del futuro si incomincia a costruire con criterio e oculatezza.