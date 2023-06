Juventus, addio Superlega: l’indiscrezione dalla Spagna

L’addio della Juventus alla Superlega è un’indiscrezione che proviene dalla Spagna, ma che potrebbe essere attinente alla realtà dei fatti

La situazione Superlega tempo fa è piombata nel calcio moderno come un fulmine a ciel sereno. Per quanto di ciel sereno si possa parlare, viste tutte le vicende che attanagliano giorno dopo giorno numerosi club. Tra cui proprio i bianconeri.

Prima di procedere con questo fatto di cronaca, è doveroso ripercorrere i passaggi di questa iniziativa grazie a una breve disamina.

In origine è nata come una competizione europea che avrebbe racchiuso al suo interno tra le migliori squadre militanti in Europa, per l’appunto. Tra coloro che avrebbero dovuto aderirvi in principio si possono annoverare Real Madrid, Barcellona, le due squadre di Manchester, il Liverpool e molte altre ancora.

Se n’è parlato per buona parte del 2021, con il progetto poi momentaneamente sospeso poco tempo dopo. Anche i bianconeri avrebbero dovuto accedervi, insieme a Inter e Milan per rappresentare la Serie A nostrana.

L’imminente ed eventuale pericolo di sanzioni da parte della UEFA ha fatto desistere molte squadre dalla sua adesione. Senza contare inoltre il fatto che la Champions League, di fatto, per via di questa formula non esisterebbe più.

Così, dopo una breve parentesi che sembrava definitivamente chiusa, finalmente si è tornati a parlare di questo argomento. Stavolta con degli sviluppi molto interessanti. Ovvero, alcune squadre che partendo da una posizione di favore e di collaborazione, si sono improvvisamente ritrovate a dare forfait.

Tra queste si possono nominare proprio le due spagnole. Ma non solo: le sorprese non sono affatto terminate qui.

Superlega, altro clamoroso forfait

La Superlega ha visto alla sua radice numerosi forfait. Uno di questi risulta particolarmente clamoroso, visto il modo in cui sono andate le cose. Sembra infatti che la Juventus sia in procinto di preparare il suo addio all’ambizioso progetto.

Probabilmente per evitare di affacciarsi ad un contesto così competitivo, dando la giusta priorità alle questioni societarie.

Si stanno dunque preparando le carte burocratica necessarie, per far sì che la dipartita dei bianconeri dal fronte della Superlega abbia finalmente validità.

Il tutto è stato ufficializzato tramite apposita nota del club, precisando poi come buona parte delle ricostruzioni dettate dalla stampa siano oggetto di vicende non vere e non confermate di conseguenza. Il chiaro intento della Juve, dunque, è quello di separarsi dai vertici dell’iniziativa.

Non è mancata inoltre la precisazione sul presidente della UEFA, che pare voglia sanzionare i bianconeri per le vicende che li hanno coinvolti.