Lady Dybala spiazza tutti: immagini sorprendenti

Oriana Sabatini stravolge il suo look per Paulo Dybala e lo celebra con una nuova immagine che sta facendo discutere i suoi fan.

La modella argentina è sempre al centro dell’attenzione, il rapporto con l’attaccante continua ed è sempre più seguita anche a Roma. I suoi movimenti sono maggiormente osservati, proprio nel momento in cui impazza il calciomercato.

Oriana Sabatini è sempre più osservata dai fan e dai tifosi giallorossi. Sono in tanti i supporter della Roma che vedono i profili sui social e cercano di capire quale sarà il futuro della modella e del suo compagno, che in questa stagione è stato determinante per la Roma.

Paulo Dybala si è legato all’ambiente giallorosso così come Oriana, modella sempre in giro per il mondo ma con un occhio di riguardo per il compagno.

Spesso è proprio determinante per le decisioni della punta, come in questo caso dove dovrà decidere se rimanere a Roma per un’altra stagione o sfruttare una clausola che lo libererebbe, per una decina di milioni, verso un top club.

In molti stanno osservando le ultime foto recenti della modella argentina, facendosi anche qualche interessante domanda. Si parte proprio dall’adagio sulle donne che cambiano pettinatura per dare un segnale forte e, in questo caso, potrebbe essere quasi un indizio di mercato.

Il cambio look è avvenuto cronologicamente dopo la finale di Europa League e ha stupito un po’ tutti: caschetto rosso per Oriana Sabatini, in uno shooting fotografico per la rivista Elle.

Oriana cambia look, un indizio per Dybala

In Argentina è stata immortalata con questa nuova acconciatura e con un fisico sempre asciutto. Abbandonati i capelli lunghi, ecco la Sabatini con uno stile più corto e con un colore giallorosso che può essere anche un indizio di mercato.

Una tonalità che richiama alla maglia di Paulo Dybala, forse un segnale per il futuro e per restare a Roma ancora un’altra stagione, al di là di quanto farà Josè Mourinho in panchina.

Oriana e Dybala insieme, una coppia che resiste nel corso del tempo. Già dai tempi di Torino, la modella era ben presente nella vita dell’attaccante, così come rimane sempre un punto di riferimento a Roma. Sono ben sei milioni di fan a seguirla, e in molti hanno apprezzato quanto scritto proprio dopo la finale di EL persa dalla Roma.

Il lungo messaggio di consolazione in favore di Paulo, nonché il nuovo stile di capelli, sono due indizi che fanno una prova per i giallorossi.