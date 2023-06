Rescissione e Juve: Inter al tappeto

Il piano della Juventus può andare in porto, lasciando a mani vuote l’Inter: rescissione e firma immediata con la ‘Vecchia Signora’

La stagione tra le più tribolate degli ultimi anni per la Juventus si è finalmente chiusa. Tra polemiche, delusioni ed affari extracalcistici che hanno finito per influire in maniera decisiva sui risultati di campo ottenuti dalla squadra di Allegri, adesso il calcio giocato è pronto ad essere sostituito dalla sessione estiva di calciomercato.

La vittoria sull’Udinese grazie alla rete di Federico Chiesa è ormai già un lontano ricordo: il focus è tutto proiettato sulle valutazioni che sono in corso per quanto riguarda le modifiche alla rosa dell’allenatore livornese.

Allegri sa bene che molto cambierà e che la dirigenza non potrà nulla in determinati casi: in primis quello di Adrien Rabiot che a fine mese vedrà esaurire il suo contratto con la società piemontese.

Niente rinnovo, il francese è allettato dal volare in altri ambiziosi – e ricchi – lidi, per cui lascerà un vuoto difficile da colmare a centrocampo. In attacco ci sarà da pensare a Vlahovic e Chiesa che, per motivi differenti, hanno contribuito solo in piccola parte ai risultati di fine stagione.

E non è escluso che alla fine qualche sacrificio importante possa effettivamente avvenire. Perchè non è ancora chiaro il budget che verrà messo a disposizione dalla proprietà ma sembrerebbe comunque altissima l’attenzione verso nuovi colpi a parametro zero.

È già accaduto in passato, con Rabiot su tutti ma anche De Sciglio ancor prima. Ed ecco quindi che in tal senso, le strade della ‘Vecchia Signora’ potrebbero velocemente incrociarsi con quelle dell’Inter.

Colpaccio dalla Liga: la Juve batte Marotta

Una rivalità accesa che va avanti da anni e che potrebbe trovare nuova benzina proprio in sede di mercato. Perchè un obiettivo comune, che mesi fa è stato ad un passo dal firmare con la ‘Beneamata’, potrebbe adesso finire col scegliere i bianconeri.

Si tratta di Jordi Alba che, nonostante un contratto col Barcellona firmato fino al 30 giugno 2024, ha già salutato squadra, società e allenatore ed è pronto a rescindere per fare spazio a nuovi innesti.

Lo spagnolo, classe ’89, rischia di giocare sempre meno con l’esplosione di Baldè ed è così che di comune accordo le strade col club catalano si separeranno subito.

A giugno scorso l’Inter è stata davvero ad un soffio dal regalarlo a Simone Inzaghi: il giocatore preferì rimanere nel club che lo ha consacrato tra i migliori al mondo per giocarsi le sue ultime carte.

Adesso, la situazione è irreversibile e Jordi Alba nonostante l’età rappresenta un nome da sogno per la corsia mancina di Juventus ed Inter.

Attenzione proprio ai bianconeri che sono intenzionati a ritornare con forza sul laterale 34enne che quest’anno ha collezionato 30 presenze tra campionato e coppe, 2 gol e 6 assist. Un’eventualità che, di fatto, lascerebbe a mani vuote l’Inter che dovrebbe dirigere altrove le proprie attenzioni alla ricerca di un nuovo terzino sinistro.