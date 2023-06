Via dall’Inter: c’è il Bologna

L’Inter deve ancora chiudere la stagione ma il mercato già impazza: è pronto a salutare i nerazzurri, nel suo futuro c’è il Bologna, tutti i dettagli dell’affare

Dall’Inter al Bologna, l’operazione sembra ormai destinata a chiudersi. La stagione è ormai ai titoli di coda e il mercato di prende la scena. Lo farà con una settimana di ritardo per la società nerazzurra che in questi giorni ha soltanto un pensiero in testa: la finale di Champions League.

Dopo aver chiuso il campionato con il terzo posto, vincendo anche a Torino con una rete di Brozovic, la squadra di Inzaghi è chiamata alla partita più importante della stagione: la sfida al Manchester City di Pep Guardiola. L’appuntamento è a Istanbul, teatro dell’ultimo atto dell’edizione 2022/2023 della competizione per club più importante d’Europa. In ballo c’è tanto con gli inglesi che puntano al triplete e i nerazzurri che potrebbero alzare al cielo la terza coppa stagionale dopo la Supercoppa e la Coppa Italia.

Ovviamente, vista l’importanza del match, questa non sarà una settimana di mercato, tutte le attenzioni – dai calciatori alla società, passando per l’allenatore – saranno rivolte alla sfida in Turchia. Una sfida che potrebbe essere l’ultima apparizione in nerazzurro per uno dei calciatori più fidati di Inzaghi.

Inter, via a parametro zero: c’è il Bologna

La finale di Champions contro il Manchester City sarà l’ultima per diversi calciatori dell’Inter. Il primo che viene in mente è Skriniar che ha recuperato dal lungo infortunio e potrebbe essere tra i convocati per Istanbul prima di volare al Psg. Possibile addio anche per de Vrij, un altro dei calciatori in scadenza di contratto, così come Danilo D’Ambrosio. Proprio l’ex difensore del Torino sembra ormai destinato a lasciare Milano per trasferirsi al Bologna.

Anche lui in scadenza di contratto a fine stagione, il difensore potrebbe raggiungere l’ex Inter Thiago Motta in Emilia Romagna, magari per trovare più spazio rispetto a quello avuto quest’anno in nerazzurro. Inzaghi, infatti, non lo ha utilizzato molto spesso: per lui 23 apparizioni per poco più di mille minuti complessivi. Dopo 9 stagioni all’Inter, la sua esperienza potrebbe terminare alla fine di questa stagione e c’è già una squadra pronto ad accoglierlo: il Bologna appunto.

Il suo addio costringerà i nerazzurri ad intervenire comunque sul mercato visto che la difesa perderà anche Skriniar. Probabile, quindi, che la retroguardia dell’Inter vedrà diversi volti nuovi al via della prossima stagione. Prima c’è questa da chiudere però e farlo nel migliore dei modi: la finale di Champions è stata un’impresa, ora serve rendere reale il sogno di alzare la coppa al cielo.