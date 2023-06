Ritorna in Serie A, affare André Silva: Milan tradito

Si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Serie A il suo. André Silva è pronto a prendere il primo biglietto con destinazione Italia. La squadra interessata, però, non è il Milan

Il suo impatto con i rossoneri non è stato affatto dei migliori. Tanto è vero che i supporters del ‘Diavolo’ non lo ricordano affatto con piacere. Soprattutto perché era stato etichettato come il nuovo bomber della squadra, ed alla fine si era rivelato un clamoroso flop.

Altri numeri, invece, quelli che il nazionale portoghese ha regalato nel suo periodo in Germania dove ha iniziato a segnare con continuità. Non in questa stagione che è giunta al termine anche in Bundesliga dove non ha lasciato per nulla il segno. Solamente 9 reti in 44 presenze. Decisamente troppo poche per uno che, di mestiere, fa il centravanti.

Come riportato in precedenza. c’è una squadra fortemente interessata all’acquisto del calciatore portoghese. Si tratterebbe di un vero e proprio ‘sgarbo’ nei confronti del Milan che ci aveva creduto fino in fondo, ma senza ottenere alcuna risposta positiva in cambio.

Chi ci crede fortemente, invece, sarebbe la Juventus. I bianconeri sono pronti ad effettuare una vera e propria rivoluzione. Non solo dal punto di vista della dirigenza, ma soprattutto per quanto riguarda la rosa.

André Silva ritorna in Italia, che sgarro al Milan

In attesa di capire se Massimiliano Allegri sarà confermato, o meno, sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, i dirigenti sembra davvero pensando al classe ’95 come nuovo rinforzo per il reparto offensivo. In particolar modo in un caso: se dovesse fare le valigie Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco, giunto a Torino nelle ultime ore di mercato della sessione estiva di calciomercato, ha deluso le aspettative. Proprio come il resto dei suoi compagni di squadra che avrebbero potuto fare molto di più. Il polacco è attualmente in prestito dall’Olympique Marsiglia. che potrebbe richiamarlo.

Difficile, a questo punto, che i bianconeri possano effettuare il diritto di riscatto nei confronti della società francese. Tanto è vero che sono pronti a tentare l’assalto per l’ex rossonero per la prossima stagione.

La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il Lipsia, detentrice del cartellino, non ha alcuna intenzione di fare sconti né altro. Bisognerà fare comunque presto visto che, sul calciatore, c’è da registrare anche l’interesse di qualche altra squadra della Premier League che potrebbe entrare nella corsa per aggiudicarselo.