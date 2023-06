Tutti fanno zoom: Jovana Djordjevic ed il dettaglio rovente

Jovana Djordjevic non si smentisce mai, i nuovi scatti della modella e influencer sono da capogiro: una visione illegale

Sono stati indimenticabili, gli anni in cui era una delle wag più amate e seducenti del campionato italiano. Bellezza da capogiro, super provocante in ogni dettaglio e in ogni movenza, Jovana Djordjevic ha lasciato un solco profondissimo nel cuore degli ammiratori. E anche adesso, continua ad attirare la nostra attenzione in maniera irresistibile.

Allo sbarco in Serie A del compagno della sua vita, Filip, attaccante che con Lazio e Chievo si è reso protagonista di stagioni di buon livello, il profilo social di Jovana fu preso d’assalto, e non avrebbe potuto essere altrimenti.

Gli scatti leggendari si sono susseguiti negli anni e hanno ricevuto like e messaggi d’amore a ripetizione, per la sensualità spaziale della modella, influencer e showgirl serba.

Diventata una star del web – oggi conta oltre 365 mila followers su Instagram – Jovana ha poi dimostrato di non volersi far ricordare soltanto per la sua esteriorità. E si è messa in gioco in una prova molto dura come quella dell’Isola dei Famosi, per farsi apprezzare anche per il suo carisma e il suo carattere grintoso.

La permanenza in Honduras durò solo poche settimane a causa di un problema di salute, la verve combattiva di Jovana trasformò però quell’esperienza in ulteriore ammirazione da parte dei fan. Missione compiuta, l’impressione è che presto o tardi la rivedremo alle prese con altri ruoli televisivi.

Jovana Djordjevic, il selfie allo specchio è rovente: trasparenze e aderenze spettacolari, applausi a scena aperta

Intanto, Jovana continua a dettare legge, uno scatto dopo l’altro, con il suo fascino incontenibile. Le prime immagini estive, con scatti promozionali in costume, hanno ribadito che la Djordjevic è davvero in splendida forma. E non soltanto in bikini, riesce a farci sognare, anzi.

Di fronte a un selfie del genere, c’è poco da commentare, solo ammirare in religioso silenzio. Abitino aderentissimo e cortissimo, curve in risalto e una minigonna quasi inesistente. Gambe perfette in mostra, un dettaglio inguinale che accende in un attimo la tentazione dello zoom. E il risultato è l’ennesimo tripudio di reazioni dei fan sulla sua bacheca. Che dire, Jovana nelle prossime settimane promette di fare ulteriormente scintille, e i fan non aspettano altro.