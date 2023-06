Da 25 a 10 milioni, richiesta assurda per il tecnico

Per il tecnico è prevista una buonuscita a dir poco clamorosa. Si tratta di una cifra di gran lunga superiore ai 20 milioni di euro

Questa figura calcistica di alto valore rientra di diritto tra gli allenatori più pagati in circolazione. E se non dovesse averne mai fatto parte, grazie a questa buonuscita di oltre 20 milioni ci entrerà a priori.

Certe cifre non passano inosservate davanti agli occhi del pubblico, soprattutto davanti alla statistica. Tra gli esoneri più clamorosi che si siano visti nel corso dell’ultimo periodo, questo è senza dubbio quello dal finale meno amaro in assoluto.

Una delle squadre europee dal finale di stagione più rocambolesco in assoluto è stata il Bayern Monaco. Dopo la stagione tutto sommato positiva disputata con Nagelsmann in panchina, ad un certo punto la società bavarese ha deciso apparentemente senza grosse motivazioni di cambiare direzione tecnica.

Così all’allenatore tedesco è subentrato un altro connazionale: Thomas Tuchel. Dopo un clamoroso testa a testa durato fino all’ultima partita contro il Borussia Dortmund, il tecnico ex vincitore della Champions League con i Blues è riuscito a mantenere il primo posto.

Un esito sul quale in pochi avrebbero puntato, prevedendo come era lecito fare la solita vittoria ad ampio margine da parte della corazzata tedesca.

Una stagione tutto sommato finita con il più classico dei 6 politici, col passo in Champions League che è mancato anche quest’anno. Per mano di un Manchester City che nella stagione corrente ha sbagliato poco e niente.

Per poter cambiare definitivamente aria, al Bayern servirà compiere un grosso investimento. Come da manuale, infatti, la società tedesca sta ancora pagando l’ingaggio del suo ex allenatore. Per disfarsi di questa spesa sempre più estenuante, il Bayern dovrà concedere al giovane allenatore una buonuscita: ecco di quale valore.

Nagelsmann, che buonuscita: ecco le cifre!

Nagelsmann, che al Bayern costo circa 25 milioni (ovvero la cifra della clausola presente al tempo nel contratto col Lipsia), ha un accordo col Psg che però è chiamato a trovare un accordo coi bavaresi per ‘liberare’ il tecnico dal contratto che lo lega allo stesso Bayern fino al 2026.

Il club teutonico vuole circa 10 milioni di euro per sciogliere il vincolo con Nagelsmann consentendogli di firmare con il PSG di Al-Khelaifi. Il quale è già in trattativa con Rummenigge e soci per cercare di abbassare tale richiesta. Staremo a vedere.