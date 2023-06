Icardi firma in Serie A: arriva quasi gratis

Mauro Icardi potrebbe tornare a vestire la maglia di una big della Serie A nella prossima stagione. Il Psg lo cede a prezzo di saldo

Dopo aver attraversato momenti non felicissimi a Parigi, l’ex bomber dell’Inter si è ritrovato tecnicamente in Turchia, al Galatasaray. Adesso a 30 anni compiuti ha la chance di tornare protagonista nel nostro campionato.

La carriera di Mauro Icardi ha vissuto di pochi alti e tanti bassi nell’ultimo periodo. Dopo la sua partenza dall’Inter, direzione Psg, si erano perse un po’ le tracce del bomber argentino.

La sua storia controversa con Wanda Nara, esplosa ulteriormente proprio nella tentacolare Parigi, aveva fatto parlare di lui più per il gossip che per le gesta in mezzo al campo.

Icardi ha un potenziale enorme, come confermato anche nell’ultima esperienza vissuta in Turchia in questa stagione.

La scelta di raggiungere Istanbul e firmare con il Galatasaray era arrivata alla fine della finestra di mercato della scorsa estate.

Il rendimento invece, al di là delle aspettative è stato davvero ottimo. Con tutto il rispetto della SuperLig turca, il livello non può essere paragonato ai top campionati europei, ma 22 gol in 24 presenze sono pur sempre un bell’andare.

A 30 anni Mauro non ha però intenzione di chiudere la carriera nella periferia del calcio e gradirebbe un ritorno nella nostra Serie A.

Il Psg ha un accordo con lui fino al 2024, con un ingaggio che sfiora i 10 milioni di euro netti. Cifre proibitive per chiunque ma che potrebbero essere riviste con un nuovo accordo.

Icardi torna in Serie A: su di lui c’è la Roma di Mourinho

La chiamata per Icardi può arrivare dalla Capitale, sponda Roma. Si perché i giallorossi si ritrovano a dover ricostruire il reparto offensivo, dopo il gravissimo infortunio patito da Tammy Abraham.

Il centravanti scuola Chelsea ha riportato nella gara contro lo Spezia, la rottura del legamento crociato anteriore.

Una lesione piuttosto seria che richiederà secondo le prime stime addirittura 9 mesi di riabilitazione. Lo staff medico giallorosso parla di ritorno in campo direttamente nel 2024, se tutto andrà bene i primi di marzo.

Ovvio che Mourinho non può restare con il solo Belotti in rosa e sta cercando di spingere i Friedkin a regalargli un numero 9 di valore internazionale.

Il contratto in scadenza nel 2024 impedisce al Psg di dare in prestito Icardi, ma il suo cartellino al momento non supera i 10-12 milioni di euro.

Gli ottimi rapporti tra i proprietari della Roma e Al-Khelaifi (presidente e vice presidente dell’ECA) possono consentire alla trattativa di scorrere via liscia senza troppi intoppi.

Con Paulo Dybala, Mauro Icardi costituirebbe una coppia tutta argentina e di qualità assoluta, pronta a far sognare i tifosi della Roma.