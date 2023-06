Lazio-Milik, ore decisive: l’affondo è possibile

Il bomber polacco, già pupillo di Maurizio Sarri, potrebbe accasarsi al club biancoceleste: l’affare è possibile

Mettti una qualificazione Champions raggiunta con sufficiente anticipo. Metti un secondo posto che consentirà alla Lazio di disputare la prossima Supercoppa italiana.

Metti, in aggiunta, la necessità di rinforzare la rosa, fornendo all’artefice di tutto questo – quel Maurizio Sarri che ha oggettivamente tirato fuori il meglio dalla sua squadra – dei ricambi all’altezza del doppio impegno.

E, alla fine, metti un centravanti di livello, già conosciuto e stimato dal tecnico, ma che nessuno sembra davvero volere. L’indovinello non è poi così difficile.

Arkadiusz Milik, il centravanti polacco in forza alla Juve ma in prestito dal Marsiglia, non conosce ancora il suo futuro.

L’accordo tra il club francese e quello bianconero prevede un diritto di riscatto a favore di quest’ultima pari a 7 milioni. Il tutto dopo che, per l’annata appena conclusa, la Vecchia Signora ha sborsato 1,6 milioni di euro per il trasferimento a titolo temporaneo.

Nonostante la cifra pattuita per l’acquisro a titolo definitivo sia oggettivamente bassa- in relazione al valore di un attaccante che comunque non ha sfigurato nella pur travagliatissima stagione della Juve – il sodalizio piemontese non sembra intenzionato a prendersi il giocatore.

La politica di contenimento dei costi è già partita: l’obiettivo è quello di puntare su profili meno onerosi dal punto di vista dell’ingaggio. E qui entra in scena la Lazio.

Milik, irrompe Sarri: ecco il vice-Immobile

In siffatto scenario, l’interesse di Maurizio Sarri può rivelarsi decisivo. Il club biancoceleste ha assoluto bisogno di un centravanti di scorta da affiancare a Ciro Immobile, che non può sobbarcarsi da solo il peso dell’attacco in due competizioni così impegnative come campionato e Champions League.

L’eventuale arrivo di Milik a Roma potrebbe anche convincere il tecnico di Figline Valdarno a varare, in caso di necessità, il 4-3-1-2 di ‘napoletana’ memoria. Col polacco in campo assieme al bomber di Torre Annunziata.

Insomma, il profilo di Milik sembra tagliato a pennello per le esigenze della squadra capitolina e del suo condottiero principe.

Ma cosa ne pensa il Marsiglia? Un conto è infatti incassare dalla Juve i 7 milioni pattuiti dal precedente accordo. Un altro sarebbe far rientrare alla base l’attaccante e venderlo alla stessa cifra alla Lazio.

Tradotto: è più che possibile che il club francese possa alzare leggermente le sue richieste. Senza però andare oltre i 10 milioni.

Altrimenti anche un pallino dell’allenatore, come effettivamente è l’ex giocatore del Napoli, potrebbe restare al suo posto. Con buona pace di chi già sognava il suo arrivo. Che sarebbe qualcosa di più di un’alternativa di lusso.