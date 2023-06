Tegola Dumfries, tifosi dell’Inter in ansia

Non arrivano buone notizie per i tifosi nerazzurri per quanto riguarda uno dei pilastri della squadra allenata da Simone Inzaghi, ovvero Denzel Dumfries

‘Ansia’ Dumfries a due giorni dalla finale di Champions contro il Manchester City di Guardiola.

I tifosi dell’Inter possono stare tranquilli visto che la sua presenza a Istanbul non è assolutamente in dubbio.

Il motivo è decisamente un altro e porta direttamente alle tantissime richieste di mercato che il calciatore potrebbe ricevere. Soprattutto nella prossima sessione estiva dove moltissimi top club sono pronti a tentare l’assalto nei confronti dell’esterno della nazionale ‘Oranje’.

Non è assolutamente da escludere che il calciatore possa fare le valigie e affrontare una nuova avventura lontano dal nostro Paese e, soprattutto, lontano dall’Inter.

Denzel Dumfries non ha affatto bisogno di alcune presentazioni visto che stiamo parlando di uno dei migliori nel suo ruolo nel nostro campionato.

Le sue ottime prestazioni hanno alzato, sempre di più, l’interesse di moltissime squadre che sono fortemente interessate a lui. In particolar modo arrivano delle sirene provenienti dalla Premier League.

Calciomercato Inter, Dumfries verso la Premier League

Una delle squadre che potrebbe provare a presentare una prima offerta è il Manchester United. Il manager dei ‘Red Devils’, Erik ten Hag, lo ammira da tempo e sta cercando in tutti i modi di portarlo nel Regno Unito.

Cos’ come altre squadre del campionato inglese come il Chelsea ed anche il Liverpool che lo hanno adocchiato. Così come non è assolutamente da scartare l’ipotesi che porta alla Liga dove i maggior top club spagnoli (Real Madrid e Barcellona su tutti) potrebbero avviare una trattativa.

L’intenzione del presidente Steven Zhang è quella di non cedere il calciatore, ma le cose potrebbero cambiare se nella sede nerazzurra dovesse arrivare una offerta dal valore di 40 milioni di euro. In quel caso il numero uno cinese potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di cederlo.

Il calciatore, in questo momento, non è assolutamente concentrato a queste voci di mercato che sicuramente gli fanno piacere.

Allo stesso tempo, però, sta pensando solamente ad una cosa. Così come il resto del team nerazzurro: quello di effettuare una vera e propria impresa contro i colossi del City che appaiono nettamente favoriti alla vittoria finale.

La ‘Beneamata‘, però, è pronta a giocarsi tutte le sue carte per provare a regalare un sogno a tutti coloro che andranno ad Istanbul e quelli che vedranno il match da casa.