Dimissioni Allegri, annuncio in diretta: da non credere

Dopo la conferma da parte del direttore generale Scanavino, Allegri potrebbe lasciare la Juventus: annuncio sulle dimissioni del tecnico bianconero

Via dalla Juventus. Potrebbe chiudersi con le dimissioni la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Due anni complicati, terminati senza alcun titolo e con tante polemiche.

Al di là delle note vicende extra-campo, sono i risultati e la qualità del gioco espressa a mettere sotto accusa il tecnico livornese che, infatti, non è particolarmente apprezzato dal mondo juventino. Anche per questo le parole arrivate mercoledì da parte del direttore generale Maurizio Scanavino non sono state accolto con piacere dai tifosi bianconeri. Il dirigente ha ribadito la fiducia in Allegri, spiegando che il tecnico “non è mai stato condivisione” e che il rapporto “si è consolidato in questa bufera”.

Frasi che hanno il sapore della conferma e che dovrebbero chiudere il capitolo allenatore 2023/2024 per la Juventus. La società ha tutta l’intenzione di ripartire da Allegri anche se c’è chi è convinto che la strategia sia completamente diversa con la possibilità di un addio dell’allenatore.

Calciomercato Juventus, Allegri può dimettersi

Dopo le parole di Scanavino, immaginarsi una Juventus che non riparta da Allegri è difficile, ma c’è chi azzarda un ragionamento opposto. E’ Matthijs Pog, giornalista che segue da vicino le vicende della società bianconera, a dare credito ad un altro possibile scenario: le dimissioni di Allegri.

Su Twitter, infatti, afferma: “Per me Allegri si dimetterà“. Nessuna notizia concreta, ci tiene a precisare in un tweet successivo, ma soltanto un pensiero personale che chiarisce ancora meglio: “La Juve in modo indiretto sta cercando di farlo dimettere”. Ovviamente, fosse confermata questa strategia, la volontà della società sarebbe arrivare alla separazione salvaguardando anche il bilancio del club.

Non è un segreto che tra gli aspetti che fanno propendere per la permanenza di Allegri ci sia proprio il suo ricco ingaggio e gli eventuali costi che avrebbe un suo esonero. Di certo, il tempo delle decisioni è ormai arrivato e non si potrà attendere ancora molto prima di mettere la parola fine all’intera vicenda.

La Juventus sta già facendo i conti con la difficoltà di Giuntoli a liberarsi dal Napoli ed ha affidato (chissà quanto momentaneamente) le operazioni di mercato a Giovanni Manna. Serve chiarezza almeno per l’allenatore e le parole di Scanavino vanno in questa direzione. Che siano reali o soltanto una strategia per arrivare alle dimissioni lo dirà soltanto il tempo.