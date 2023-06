Inter, il prezzo è fissato: addio a 35 milioni

Il calciomercato dell’Inter può vedere un grande colpo durante i mesi estivi: Marotta è pronto a scatenarsi, affare da 35 milioni di euro

La stagione dell’Inter è stata sicuramente positiva, i diversi trofei portati a casa ed un’identità ritrovata grazie al lavoro di Simone Inzaghi hanno riportato il sereno. Anche per il futuro, l’allenatore piacentino è stato confermatissimo da Beppe Marotta come ora come ora ha un solo pensiero in mente.

Il calciomercato, palcoscenico tanto atteso per avere le possibilità giuste di rinforzare la rosa dell’Inter. Un gruppo già molto compatto e forte, dal quale si staccheranno però pedine assolutamente indispensabili negli ultimi anni. In primis, chiaramente, Milan Skriniar.

Lo slovacco ha deciso di sposare il progetto del PSG, lasciando l’Inter a zero a fine mese. In dubbio il futuro di de Vrij mentre per Bastoni il nodo rinnovo è solo in attesa di essere sciolto. A centrocampo occhio a Marcelo Brozovic che, già lo scorso gennaio, è stato vicino a firmare con il Barcellona.

In attacco, poi, sia per Lukaku che per Dzeko nulla sembrerebbe ancora deciso. Il bosniaco con la scadenza ormai imminente, potrebbe alla fine firmare: per il belga, invece, ogni discorso andrà affrontato con calma insieme al Chelsea. Per quanto riguarda le entrate, invece, il colpo da tempo ventilato potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolar modo da Barcellona: svolta inattesa per la firma.

Inter, addio già deciso: pronto l’assalto

Il futuro di Franck Kessie sarà lontano da Barcellona. Sembra infatti che sia già stato tutto deciso, con il club di Laporta che metterà l’ex milanista sul mercato a caccia dell’offerta giusta dopo averlo strappato a zero alla concorrenza un anno fa.

Lo stesso Kessie avrebbe già dato il suo assenso a lasciare la Catalogna, purchè la proposta che arriverà sia da un club presente tra i massimi campionati europei.

Il giocatore avrebbe già avuto un colloquio con Xavi nel quale l’allenatore del Barcellona avrebbe spiegato le ragioni per cui il centrocampista finirà inesorabilmente fuori dai piani dei blaugrana ed in vendita al migliore offerente.

L’Inter, ovviamente, rimane in pole position. Perchè Kessie viene considerato, soprattutto per quanto dimostrato negli anni scorsi con la maglia del Milan, una mezzala di assoluto valore.

Già lo scorso gennaio lo scambio con Brozovic sfumò praticamente all’ultimo secondo, con l’ivoriano che era già pronto a trasferirsi alla corte di Inzaghi dopo sei mesi in Spagna. Adesso la storia potrebbe ripetersi, attenzione però anche al Liverpool.

Perchè i ‘Reds’ sono sulle tracce del giocatore che piace molto a Klopp: il manager tedesco potrebbe spingere mettendo in difficoltà i nerazzurri. Ma intanto, da Barcellona, la cifra giusta per dire sì all’addio di Kessie è già stata decisa: per 35 milioni, il giocatore saluterà il club di Joan Laporta.

Un investimento importante, quindi: da comprendere eventualmente se verranno accettate altre formule al di là dell pagamento totalmente cash. Kessie, in questa sua prima e probabilmente ultima stagione in Catalogna ha collezionato 3 gol e 3 assist vincenti in 43 apparizioni complessive, tra campionato e coppe.