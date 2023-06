Lazio, colpo Berardi: ma ci sono due possibili ostacoli

Si conoscono da tempo le intenzioni della Lazio su Domenica Berardi, ma attenzione alle due big pronte a scipparglielo

Ormai è diventato una vera e propria bandiera in casa Sassuolo, l’attaccante calabrese, Domenico Berardi.

Se ne sono dette tante su possibili comportamenti fuori dal campo o problemi di diverse nature che non gli consentivano di partire, ma magari c’è sempre solo stata la volontà di Berardi di restare nella società che nel 2012 gli regalava l’esordio tra i professionisti ed un anno dopo, anche in Serie A.

L’esterno d’attacco dalle indiscutibili doti tecniche ha disputato 351 gare con la maglia neroverde, mettendo a segno 133 gol.

Con il Sassuolo, il calabrese ha giocato anche in Europa League raggiungendo la convocazione in Nazionale. 25 presenze con 6 reti con la maglia dell’Italia.

Ora Berardi vuole cambiare aria, fare il salto in una big. Diverse le opportunità che gli si starebbero presentando sul tavolo, da club consapevoli della sua volontà di cambiare ambiente.

Calciomercato, Lazio in netta pole per Berardi: insidia De Laurentiis

Secondo quanto riportato da diversi portali in Italia, sembrerebbe davvero vicino l’accordo tra il ragazzo di Cariati e la Lazio, alla ricerca di esterni di livello da dare a Maurizio Sarri.

Finché non ci sarà nero su bianco però, per i biancocelesti ci sarà da preoccuparsi perché un affare come quello di Berardi vogliono farlo in tanti. La Lazio offrirebbe circa 20 milioni più Cancellieri.

Per fortuna non è mai troppo tardi, ma allora con quale divisa esordirà l’esterno della Nazionale nella bellissima competizione – ovvero la Champions League – che tutti sognano sin da bambino? Probabilmente con quella biancoceleste, ma c’è anche il Napoli sulle sue tracce. Gli azzurri continueranno a giocare con l’attacco a tre, dunque uno come Berardi farebbe comodissimo.

Ma la Lazio rimane in pole, anzi in netta pole proprio perché in maglia biancoceleste sarebbe un titolare pressoché inamovibile. Sarri lo stima da tanti anni, ecco allora che nella capitale avrebbe un ruolo da assoluto protagonista e la possibilità – di conseguenza – di continuare a giocare in Nazionale.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane il presidente della Lazio Claudio Lotito riuscirà a raggiungere un accordo con Carnevali e soci, i quali partono da una richiesta sui 20-25 milioni di euro. Non pochi per un calciatore non più giovanissimo e per una Lazio che non ha certo le risorse di un PSG…