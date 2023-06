Terremoto Inter: “Al City dopo la finale”

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter potrebbe vedere, a fine gara, un clamoroso cambio di maglia

L’ultimo atto della stagione calcistica per club, quello più atteso, con un verdetto che ha già colto tutti di sorpresa e sovvertito parecchi pronostici della vigilia. Se ci si poteva attendere, a inizio anno, la presenza del Manchester City, da anni una delle squadre al top, ancora all’inseguimento del grande traguardo e della consacrazione europea, trovare in finale di Champions League a Istanbul l’Inter era decisamente molto meno prevedibile.

Una sfida che i nerazzurri si sono guadagnati sfruttando al massimo le proprie potenzialità, con un percorso di tutto rispetto. Eliminando il Barcellona nei gironi, che già, con la presenza del Bayern Monaco, era difficile pensare di poter superare, eliminando formazioni abituate all’Europa come Porto e Benfica e con la ciliegina sulla torta del doppio derby vinto in semifinale contro il Milan, ‘vendicando’ il precedente di vent’anni fa.

A prescindere dall’esito, un risultato storico per l’Inter di Simone Inzaghi, allenatore che ha consolidato la sua posizione proprio grazie al cammino europeo, dopo che per larghi tratti in questa stagione, per un rendimento troppo altalenante, era stato messo in discussione. L’appuntamento della finale in Turchia riveste senza dubbio grande fascino e potrebbe rappresentare, per qualche interista, il passo d’addio, con intrecci di mercato a sorpresa.

“Potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell’Inter”, l’annuncio in diretta che spiazza

Proprio al Manchester City, potrebbe infatti finire nella prossima stagione, un protagonista in maglia nerazzurra. Si tratta di Marcelo Brozovic, che dopo nove stagioni a Milano potrebbe dire addio e prendere la strada della Premier League.

Ne è sicuro il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Tv Play, spiegando i possibili sviluppi di mercato che potrebbero celarsi dietro la finale. Ripercorrendo il percorso sia in questa stagione, dopo un inizio assai difficile, sia in carriera, con grandi doti che sono universalmente riconosciute, Biasin illustra come si tratti di un giocatore che rientrerebbe pienamente nei parametri di Guardiola per la sua capacità di tenere palla: “Non mi sorprenderebbe se Guardiola per l’anno prossimo osservasse uno come lui. Potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell’Inter, molto dipenderà dal mercato – ha dichiarato – A prescindere, gli andranno fatti grandi applausi, ha rinnovato l’anno scorso in un periodo in cui altri scappavano”.