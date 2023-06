Tutti i senatori contro Allegri, pronta la rescissione

Lo spogliatoio della Juventus è una polveriera: tutti i senatori sono contro Massimiliano Allegri, ecco tutti i dettagli

In attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno del 2024, a dirigere le operazioni di mercato della Juventus è Giovanni Manna.

Tuttavia, non c’è solo il nodo direttore sportivo. A tenere banco in casa bianconera è anche la questione allenatore.

Maurizio Scanavino, Direttore generale della Juventus, ai microfoni di Sky ha di fatto blindato Max Allegri: “Non è mai stato in discussione. Con lui (Allegri, ndr) c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all’organizzazione finanziaria della società”.

Dunque, questione chiusa. Il tecnico livornese sarà sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione che dovrà essere quella del riscatto. Un compito non semplice attende l’ex tecnico rossonero, anche perché non tutti sono dalla sua parte.

Juventus, Arthur: pronta la rescissione

E’ quanto ha rivelato il giornalista Mirko Nicolino, intervenuto sul canale Twitch di TvPlay.

A parere di Nicolino, Allegri ha contro parte della dirigenza e alcuni suoi pretoriani. Perfino Szczesny, uno dei suoi fedelissimi tanto da essere stato pubblicamente difeso da Allegri, gli ha voltato le spalle.

Se l’anno scorso il portiere polacco lo ha ringraziato per la sua difesa d’ufficio, quest’anno non ha avuto parole al miele per il tecnico livornese. Ne consegue, sempre per Nicolino, l’impossibilità per Allegri di continuare la sua avventura sulla panchina bianconera.

Se, invece, a quanto sembra, sarà proprio Allegri a guidare la ‘Vecchia Signora’ anche nella prossima stagione è solo perché, ipotizza Nicolino, la dirigenza bianconera ha messo in conto un anno di transizione avaro di gratificazioni.

Comunque, nel suo intervento a TvPlay Mirko Nicolino ha fatto anche il punto sulla situazione contrattuale di alcuni big bianconeri.

Nello specifico, la Juventus sarebbe orientata a concedere la lista gratuita al brasiliano Arthur, una delle grandi delusioni della stagione che è stata appena consegnata agli annali, pur di alleggerire il bilancio del suo onerosissimo stipendio (6.5 milioni che, con i bonus, possono lievitare fino a 10 milioni).

Una mossa della disperazione, come l’ha bollata Nicolino, dal momento che nelle ultime sessioni di calciomercato la dirigenza bianconera non è mai riuscita a trovargli un’altra sistemazione proprio in ragione del suo sontuoso stipendio.

Inoltre, Max Allegri vuole la conferma di uno dei suoi pupilli, Adrien Rabiot, uno dei pochi bianconeri a salvarsi dal naufragio di quest’anno.

Al centrocampista francese è stato offerto un rinnovo a due milioni in meno rispetto a quanto al momento percepisce.

Tuttavia, Nicolino è convinto che sia pronto un rilancio a 7 milioni più bonus, una cifra simile a quella che attualmente guadagna.