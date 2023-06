Dalla Juve al Milan: UFFICIALE firma a costo zero

Terminata la stagione calcistica è il calciomercato a farla da padrone con le squadre che stanno iniziando ad ufficializzare i primi colpi.

Non c’è tempo da perdere per le società che vogliono trovare i rinforzi in vista della prossima stagione per cercare di rinforzare le rose. Nelle ultime ore è stato ufficializzato un colpo a costo zero che ha lasciato di sasso le squadre italiane.

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i colpi a costo zero nel calcio con diversi giocatori che scelgono di arrivare al termine del proprio contratto per poi cercare un accordo maggiormente remunerativo.

Anche al termine della stagione appena conclusa molti big hanno visto chiudersi il rapporto con i club di appartenenza per poi firmare con una nuova società. Nelle ultime ore è giunta un’ufficialità che ha lasciato di sasso tante big italiane che avevano fiutato un affare.

Calciomercato, Juve e Milan gelate: arriva l’ufficialità

Naby Keita, centrocampista che era stato accostato a Juventus e Milan, ha firmato per il Werder Brema. Un contratto triennale per il mediano che ha stupito gli addetti ai lavori considerato l’alto numero di grandi squadre interessate al giocatore.

Classe 1995, il centrocampista ex Liverpool è nel pieno della sua carriera ed erano tante le squadre interessate al suo cartellino. La scelta di trasferirsi in un club che non parteciperà alle prossime coppe europee ed arrivato a soli tre punti dalla zona retrocessione ha lasciato senza parole.

In Italia Juventus, Milan e Roma avevano preso informazioni sul giocatore senza però presentare una vera offerta per metterlo sotto contratto. Molte squadre che parteciperanno alle prossime coppe lo avevano cercato con il guineano che ha preferito però il Werder Brema.

Il centrocampista non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità con la maglia del Liverpool. Arrivato nel 2018 nei Reds, il mediano non ha mai reso come ci si aspettasse scendendo in campo in quest’ultima Premier League solamente per otto volte agli ordini di Klopp.

Ora per Keita si aprono le porte dell’avventura in Bundesliga con il Werder che fa molto affidamento su di lui per provare a scalare la classifica.

Un altro giocatore in scadenza di contratto con il Liverpool è finito nel mirino di diverse squadre italiane. Roberto Firmino, brasiliano classe 1991, il 30 giugno terminerà il suo contratto con la squadra allenata da Klopp. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse della Roma così come quello della Juventus che potrebbe salutare Vlahovic oltre a Milik che tornerà momentaneamente al Marsiglia.