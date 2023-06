Madalina Ghenea, doccia bollente: in costume è da bollino rosso

Mai vista una Madalina Ghenea così: il bikini esalta le sue forme perfette e poi è solo una esplosione di sensualità. Ce ne sono poche di donne come lei

Madalina Ghenea è conosciuta in ogni dove, a qualsiasi latitudine, e sapete perché? Perché ha fatto perdere la testa a tantissimi uomini. Le sue relazioni note hanno come protagonisti personaggi facoltosi, che però ad un certo punto evidentemente non sono stati in grado di durare al suo fianco. E questo non necessariamente è un difetto.

Vuol dire solo che Madalina Ghenea è unica, strepitosa. Lei è nata nel 1987 e questo vuol dire che non è più giovanissima per il lavoro che fa. La principale professione della bellissima proveniente dall’Europa dell’Est (è originaria della Romania, n.d.r.) è quella di modella. Proprio per questo motivo questa sfolgorante bellezza lasciò il proprio Paese natale per stabilirsi in Italia, a Milano.

Avvenne nel 2001, quando Madalina Ghenea aveva solamente 14 anni. Da allora lei ha messo radici dalle nostre parti, sfilando per diversi marchi di primo piano del panorama della moda, e non solo. Infatti la stupenda mora dal fisico mozzafiato ha anche prestato il suo volto ed il suo fisico da favola per diverse campagne pubblicitarie. E colpisce quella che è la lista delle sue frequentazioni.

Madalina Ghenea, chi è il suo fidanzato attuale

Si va infatti dall’attore Gerard Butler ad un altro divo di Hollywood, Michael Fassbender. Poi ha fatto seguito una rapporto molto importante con un imprenditore suo connazionale, Matei Stratan, al quale Madalina Ghenea ha dato un figlio.

Hanno quindi fatto seguito altre storie vere o presunte tali, fra le quali la più chiacchierata è stata quella con Nicolò Zaniolo. Avvenne quando l’attaccante del Galatasaray, a quei tempi ancora un idolo dei tifosi della Roma, scoprì che sarebbe diventato padre a sua volta, pur avendo interrotto la propria storia d’amore con la fidanzata di allora.

Tra la Ghenea e Zaniolo ci fu solo un flirt molto breve, che non è maturato in niente di più importante. Oggi invece sembrano esserci indizi importanti in merito ad un fidanzamento con il tennista Grigor Dimitrov. Noi tutti ovviamente auguriamo a Madalina di trovare finalmente la stabilità che cerca in ambito sentimentale. Ma intanto ci accontentiamo di ammirarla in diversi suoi scatti conturbanti presenti sui social.

Lei splende più del Sole

Il profilo Instagram della Ghenea è pieno zeppo di immagini che contribuiranno a rendere l’estate ancora più rovente. Ma avete visto il set in cui lei posa in costume da bagno iper striminzito? Favolosa!

Il bikini che Madalina indossa sembra essere concepito per coprire il meno possibile, e più per mettere in risalto che per nascondere. Poi il suo addome rassodato e due gambe lunghe che più lunghe non si può fanno il resto, assieme a delle rotondità magnifiche. Non possiamo fare altro che confermare quello che già si sapeva, e cioè che Madalina è una delle donne più belle che ci siano. E tutte le competitor ventenni che pure costellano Instagram e gli altri social hanno solo da imparare su come fare per essere veramente sensuali.