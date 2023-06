La numero 9 cambia padrone: la Juve lo strappa a Mou

La Juventus è pronta a prendersi un nuovo grande attaccante: Mourinho a bocca asciutta, può diventare bianconero in estate

In casa Juventus è già tempo di prepararsi ad un’estate bollente. Perchè, al di là dei guai giudiziari che hanno inciso in maniera negativa sulla classifica dell’ultima annata calcistica, il pensiero è adesso rivolto tutto alla prossima stagione.

Ci sarà da lavorare tanto in sede di mercato, soprattutto tra le uscite che promettono di essere numerose. Al centro dei dubbi per il futuro, in casa Juventus, vi è sempre Dusan Vlahovic. Il serbo, che quest’anno ha deluso agli ordini di Allegri, non è mai stato tanto in bilico.

L’ex Fiorentina è finito sotto discussione, non solo per la vena realizzativa decisamente sottotono rispetto al passato vissuto in Toscana, ma anche per il continuo estraniersi dal gioco disegnato da Allegri.

Non è a questo punto escluso che la ‘Vecchia Signora’ possa decidere di mettere sul mercato Vlahovic, ascoltando le proposte che arriveranno da qui ai prossimi mesi. Incassare il più possibile, probabilmente 70-80 milioni, per voltare pagina dopo un anno e mezzo insieme senza avere alcun rimpianto. E nel lungo elenco che la dirigenza bianconera sta studiando per l’eventuale rimpiazzo del centravanti di Belgrado vi sarebbe anche un possibile clamoroso scippo a Josè Mourinho.

Il post Vlahovic è già deciso: Roma ko

Ma andiamo con ordine. Perchè pure la Roma, seppur per esigenze diverse, sta valutando un grande colpo lì davanti. Tammy Abraham dopo il guaio al ginocchio rimarrà fuori probabilmente fino ad inizio 2024. Ed è per tale ragione che un obiettivo dei giallorossi, che in passato è stato accostato proprio alla Juventus, potrebbe tornare di moda per l’attacco di Massimiliano Allegri.

Occhi in Turchia, in casa Galatasaray, dove Mauro Icardi da qualche mese sta segnando con continuità. L’ex capitano dell’Inter – 23 gol e 8 assist in 26 presenze complessive con cui ha trascinato al titolo la squadra- è un profilo che piace tanto ai capitolini ma, ora come ora, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tornare alla carica per l’argentino.

Icardi farà inevitabilmente ritorno al PSG dopo il prestito al Galatasaray. Visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, l’ex nerazzurro potrebbe anche trovare l’accordo con il club di Al-Khelaifi per rescindere consensualmente il contratto che lo lega per i prossimi dodici mesi.

Con l’idea, da Torino, di spalmare l’ingaggio del centravanti argentino su più anni per evitare di impattare eccessivamente sul prossimo bilancio. Da Parigi non viene esclusa tale situazione che riporrebbe in primissima fila proprio la Juventus.

I bianconeri, per il post Vlahovic, possono quindi valutare la firma a zero di ‘Maurito’ che nel frattempo piace tanto a Mourinho. Chi vivrà vedrà, ma intanto la Juve è decisa a firmare la clamorosa beffa.