Ludovica Pagani sirena in piscina: decollete da urlo

Ludovica Pagani è già al top questa estate, una visione in piscina che lascia i fan senza parole: fisico esplosivo a dir poco

L’estate social è iniziata a spron battuto da parte delle principali bellezze del web, che ci stanno già offrendo a ripetizione immagini indimenticabili e super seducenti. Tra coloro che ci hanno già regalato diversi scatti memorabili, c’è sicuramente la splendida Ludovica Pagani.

La modella e showgirl bergamasca, che a fine mese compirà 28 anni, è reduce da un’altra annata di grandissime soddisfazioni in tutti i campi. La particolarità di Ludovica è di spiccare in diversi campi, essendo uno dei personaggi al femminile più poliedrici in assoluto.

Soubrette, youtuber, influencer, modella, conduttrice televisiva, disc jockey e molto altro. Qualsiasi cosa faccia le riesce davvero molto bene e soprattutto nel campo musicale di recente si è esibita in vari contesti che l’hanno consacrata ad alti livelli. Tanto per dire, nel deejay-set del Festival di Sanremo, a dettare legge c’era lei.

Ludovica, molto nota agli appassionati di calcio per le sue apparizioni in trasmissioni sportive e per essere la compagna del giocatore della Roma Stephan El Shaarawy (a proposito, molti romanisti le chiedono di continuo, sui social, notizie sul suo rinnovo…), in questi anni è diventata una celebrità assoluta del web, al punto da poter rivaleggiare, numeri alla mano, con le bellezze più acclamate d’Italia. E non sono soltanto i numeri (oltre 3 milioni e 600 mila followers su Instagram) a dimostrare che tra queste, lei può starci a pieno titolo, eccome.

Ludovica Pagani, incontenibile in bikini: scollatura eclatante e non solo, uno scatto che è il paradiso

In questi giorni, Ludovica ha già postato svariati scatti, come detto, che hanno alzato la temperatura sul web. In grandissima forma, si sta preparando a una carrellata di foto memorabili. Quelle scattate a Barcellona erano già da urlo, a Ibiza sta riuscendo a fare ancora di meglio.

In questo periodo, un po’ di relax in piscina è veramente quello che ci vuole. E Ludovica si mette in posa a bordo vasca, come una sirena ammaliante e tentatrice, una silhouette incantevole e seducente. Bikini in primo piano, un lato A vertiginoso ma anche le curve suadenti dei fianchi e le gambe non scherzano per niente. Il tributo della platea in termini di commenti e like non si fa certo attendere. E questo è solo l’inizio di una estate che sarà memorabile.