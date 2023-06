Napoli, l’erede di Osimhen arriva dalla Serie A: nome stupefacente

Victor Osimhen potrebbe lasciare Napoli per un’offerta impossibile da rifiutare: gli azzurri hanno individuato il suo sostituto, gioca in Serie A

Il Napoli sembra aver scelto l’allenatore del futuro. O, almeno, le indiscrezioni di mercato ed i recenti incontri sembrano portare verso la fumata bianca di Paulo Sousa, attuale tecnico della Salernitana, vincolato al club granata da un rinnovo automatico esercitato dal presidente Iervolino.

Nonostante il lusitano sia legato da un contratto con la società dell’Ippocampo, lo scorso venerdì ha incontrato De Laurentiis negli uffici della FilmAuro e sembra proprio che la fumata bianca possa arrivare a giorni, se non ad ore.

Il presidente del Napoli ha quindi sciolto le riserve, con Paulo Sousa che può lasciare la Salernitana attraverso il pagamento di una clausola rescissoria del valore di circa un milione di euro.

Ingaggiato il nuovo allenatore, potrà finalmente decollare anche il mercato in entrata degli azzurri, con alcuni reparti da rinforzare. In pimis il centrocampo che vedrà l’addio di Ndombélé, tornato al Tottenham per fine prestito e non riscattato, e la partenza probabile di Diego Demme, a caccia di minuti e con il contratto in scadenza nel 2024, così come Piotr Zielinski.

Napoli, addio Osimhen: scelto già il suo sostituto, è un top di Serie A

Dal centrocampo all’attacco, tutto ovviamente ruota attorno a Victor Osimhen. È la stella della squadra, uno degli attaccanti più forti del mondo ed è stato blindatissimo dal presidente De Laurentiis. Una sua partenza, d’altronde, darebbe un segnale di ridimensionamento di certo non consono con gli annunci presidenziali di aprire un ciclo di successi.

Osimhen resterà quindi in azzurro per almeno un’altra stagione, anche se un’offerta monstre potrebbe far facillare il patron. Se, infatti, dovesse arrivare una proposta di almeno 130 milioni di euro, be’, De Laurentiis la prenderebbe in seria considerazione, con una cessione che potrebbe a quel punto diventare realtà.

E Paulo Sousa? Di sicuro non si metterebbe di traverso ma, anzi, indicherebbe lui stesso al patron il nome del sostituto. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante nigeriano che con la maglia della Salernitana ha davvero sorpreso tutti.

Con il tecnico lusitano l’attaccante si è espresso al massimo delle sue potenzialità, chiudendo la stagione con 16 reti e salendo sul gradino più basso del podio dei cannonieri di A.

Di proprietà del Villarreal, il Napoli con le casse piene della cessione di Osimhen, andrebbe con forza su un altro bomber nigeriano, il 26enne pronto alla consacrazione definitiva.

E chissà che in maglia azzurra non possa addirittura migliorare i suoi numeri con Paulo Sousa, un tecnico in grado di tirare fuori tutto il potenziale del bomber.