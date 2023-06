Roma, che idea: il vice Abraham è un ritorno a casa

Dopo aver viaggiato per un discreto periodo sulle ali dell’entusiasmo, l’epilogo della stagione della Roma di José Mourinho si è rivelato nefasto

La sconfitta in finale di Europa League continua ad essere una ferita aperta, soprattutto se si considera che l’eventuale vittoria di Budapest avrebbe regalato ai capitolini coppa, qualificazione in Champions League e conseguenti introiti.

A suggellare il periodo estremamente negativo si è aggiunto anche il grave infortunio occorso a Tammy Abraham nella gara di Serie A contro lo Spezia.

L’infortunio dell’attaccante inglese ha totalmente stravolto i piani di mercato della Roma che adesso ha come priorità l’acquisto di un nuovo attaccante per la prossima annata.

Il finale di stagione della Roma ha lasciato in dote polemiche e amarezza dovute al discutibile arbitraggio di Budapest e al grave infortunio di Tammy Abraham. L’ex Chelsea ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e sarà out per circa 8 mesi.

Cambiano i piani della Roma: si sfoglia la margherita alla ricerca della punta

Il problema occorso ad Abraham complica i piani della Roma che, come prima mossa, ha confermato in rosa Andrea Belotti, nonostante l’ex Torino non abbia brillato nel corso della stagione appena conclusasi.

Insieme al Gallo, però, bisognerebbe aggiungere un altro attaccante che possa entrare nelle rotazioni dello Special One. A tal proposito, starebbe prendendo consistenza l’idea di riportare a casa Gianluca Scamacca.

L’ex attaccante del Sassuolo si è trasferito al West Ham nella scorsa stagione, ma la sua prima stagione in Inghilterra non è stata particolarmente positiva.

Scamacca non è riuscito a sovvertire le gerarchie di Moyes e in tutte le competizioni ha raccolto 27 presenze e 8 gol. Dato il rendimento non irresistibile gli Hammers potrebbero valutarne una cessione in prestito, formula che soddisferebbe le esigenze della Roma.

Se non dovessero verificarsi le condizioni favorevoli per arrivare a Scamacca, Tiago Pinto continua a seguire altre piste per l’attaccante da consegnare a Mou.

Continuano a resistere, infatti, le candidature di M’bala Nzola e Mauro Icardi, anche se sui quest’ultimo bisognerebbe fare attenzione all’eventuale concorrenza della Juventus. I bianconeri potrebbero pensare all’argentino considerato il non riscatto di Arkadiusz Milik.

Va detto, però, che ‘Madama’ potrebbe accordarsi col Marsiglia a estate inoltrata – e a cifre più basse rispetto ai 7 milioni che sarebbero serviti per il riscatto – per il ritorno a Torino (con un nuovo prestito) del bomber polacco.