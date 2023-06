Ancelotti di nuovo in Serie A, ora è possibile: trattativa con una Big

Anche se quest’anno non è riuscito a vincere la Champions League, Carlo Ancelotti resta uno degli allenatori più vincenti di sempre. C’è chi lo vorrebbe di nuovo in Serie A

Nel Napoli prosegue l’intrigo allenatore. La festa (anzi le feste) per lo scudetto ora sono state archiviate ed è tempo di guardare al futuro. Sicuramente, la notizia dell’addio di Spalletti ha spiazzato i tifosi azzurri, e probabilmente anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

L’idea che da questa stagione trionfale (i partenopei hanno vinto il campionato dominando) poteva aprire un ciclo era ormai di tutti, e invece in un certo senso bisognerà ricominciare da capo. Tocca proprio al presidente azzurro la ricerca del nuovo allenatore.

Non sarà facile trovare un erede del toscano, che in azzurro ha fatto un lavoro eccezionale, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione dei calciatori, oltre che per aver espresso un calcio sempre piacevole e spettacolare, sia in Serie A che in Europa.

Il compito di trovare il nuovo allenatore spetta al presidente De Laurentiis, che forse sta avendo qualche difficoltà. Anche se è difficile seguire una pista giusta, a quanto pare più di un tecnico avrebbe già rifiutato la panchina del Napoli.

Si tratterebbe sicuramente dei profili “emergenti”, come De Zerbi, Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tutti resteranno nelle rispettive squadre, resistendo alle lusinghe di De Laurentiis. A questo punto il presidente azzurro si starebbe concentrando sul profilo “internazionale”, ossia sull’allenatore con esperienza e carisma.

Il grande ritorno sulla panchina del Napoli: tutta la verità

Il patron non apprezza molto i ritorni e le cosiddette “minestre riscaldate”. Un esempio è quello di Rafa Benitez, che si è ampiamente e pubblicamente proposto e aspetta solo una chiamata. Tuttavia, De Laurentiis non sembra molto interessato, probabilmente perché non ama i ritorni. Del resto l’addio con Rafa non fu dolcissimo.

Lo spagnolo nel 2015 insistette per andare via (lo aspettava il Real Madrid) criticando De Laurentiis per la sua presunta mancanza del famoso “business plan”. Punzecchiature che forse il presidente non ha dimenticato.

Ed ecco perché anche un altro ventilato ritorno sarebbe lontano dalla realtà concreta. A differenza di Benitez, forse De Laurentiis avrebbe ripreso ben volentieri Carlo Ancelotti.

Si è parlato nei giorni scorsi di un contatto telefonico tra il presidente del Napoli e il tecnico romagnolo per un eventuale ritorno, ma solo se Ancelotti avesse lasciato il Real Madrid.

Visto che ‘Carletto’ ha spiegato che rimarrà a Madrid anche per la prossima stagione. Nulla di fatto, quindi, il “grande ritorno” è da escludere.