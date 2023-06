Lukaku, Inter beffata: destinazione assurda, si prendono anche lui

L’Inter si lecca le ferite dopo la finale di Champions League persa e pensa già al prossimo futuro. Tra i calciatori dal destino incerto c’è senza dubbio Romelu Lukaku

L’ultimo lampo di una stagione lunga, faticosa e particolare l’Inter lo ha avuto nella finale di Champions League persa di misura contro il Manchester City. Un gol di Rodri e i troppi errori sottoporta degli attaccanti di Inzaghi hanno fatto infrangere il sogno europeo ad un passo dal traguardo.

Il protagonista negativo della serata di Istanbul è stato Romelu Lukaku, che ha fallito di testa una chance molto ghiotta per cambiare il destino della squadra. Tante le critiche per il centravanti belga che ha chiuso la sua stagione di rientro all’Inter con 14 gol complessivi. Un bottino rimpinguato solamente negli ultimi due mesi di un’annata molto complicata anche dai tanti problemi fisici e da una condizione ben distante da quella ideale.

Ora è tempo di tracciare una riflessione su quello che sarà il futuro di Big Rom, con il calciatore che vorrebbe restare ancora a Milano, lì dove si trova bene dal punto di vista personale. Appare chiaro però come l’ultimo flop induce a pensieri sulle prossime mosse anche il club di Suning, mentre dall’estero un’altra offerta fa capolino.

Calciomercato Inter, irrompe anche l’Al-Hilal su Lukaku: scenario a sorpresa

Il futuro di Lukaku è tutto da scrivere ed in attesa di una svolta decisiva. Di rientro al Chelsea per fine prestito andrà poi ridiscusso per una permanenza all’Inter oppure un nuovo cambio di maglia che potrebbe anche portarlo in una destinazione più esotica.

Secondo quanto evidenziato da ‘Goal Francia’ nelle ultime ore è stato registrato un interesse concreto dall’Arabia Saudita per il centravanti del Belgio. A piombare su Lukaku è l’Al-Hilal che v0rrebbe provare a battere la concorrenza strappando il sì del calciatore con una maxi proposta.

La stessa fonte sottolinea come lunedì il belga sia volato in Arabia Saudita per ascoltare l’offerta del club locale. Inoltre nel vertice che si è invece tenuto a Parigi, l’Al-Hilal ha formulato la propria proposta ufficiale per Lukaku da 50 milioni di euro in due anni, ovvero 25 milioni di euro netti a stagione. Una cifra ritenuta insufficiente dallo stesso bomber per lasciare già ora l’Europa. L’attaccante in prestito ai nerazzurri sembra quindi per ora restio, anche se un’offerta economica ancora più alta potrebbe anche farlo vacillare per indurlo ad acconsentire al trasferimento in Arabia.