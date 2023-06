Viky Varga, voglia d’estate: lady Pellè da sogno, le foto fanno impazzire i fan

Con lady Pellè è subito estate. Le foto di Viky Varga in spiaggia mandano in estasi fan e follower: un sogno a occhi aperti

Senza squadra da due anni, dopo la fine della sua infelice esperienza con il Parma (un solo gol all’attivo in 13 presenze), Graziano Pellè non è più sotto le luci della ribalta. In compenso c’è la moglie, la bellissima e biondissima Viky Varga. Merito della sua avvenenza e delle sue curve che sembrano scolpite dalla mano di Michelangelo per quanto sono perfette.

Anche se il tempo fa le bizze, siamo alle porte dell’estate e quindi è tempo di mare e spiagge dove esibire i sacrifici (per chi li ha fatti) di un inverno trascorso senza ingozzarsi di cibo.

Orbene, per nulla scoraggiata dalle nuvole che facevano capolino in cielo, anche la consorte dell’ex calciatore del Parma ha deciso di godersi una giornata di relax al mare.

Giornata uggiosa, dunque, quella trascorsa al mare dalla modella. A illuminarla è stata proprio la dolce metà di Graziano Pellè.

Il bikini che sfoggia nello scatto che la immortala in spiaggia, postato sul suo profilo Instagram, esalta le sue curve che sono talmente strepitose che perfino le nuvole (potremmo azzardare) si sono affacciate in cielo per poterle ammirare…

Viky Varga da sogno: le foto mandano in tilt i social network

In particolare, a mandare in estasi i follower è il suo scultoreo lato B: semplicemente perfetto! Insomma, una sirena ‘spiaggiata’ che ancora una volta con le sue forme hot ha incendiato il web e i social network. Non c’è nulla da dire, il gol più bello di Graziano Pellè è proprio la sua dolce metà.

I due fra pochi giorni, precisamente il 5 luglio, festeggeranno il primo anno da marito e moglie. E chissà che la foto di cui sopra non sia un romantico regalo della modella ungherese per il suo consorte per il loro primo anniversario di matrimonio.

Di certo, il regalo la meravigliosa e leggiadra Viky Varga lo ha fatto anche ai suoi fan e follower. I suoi lineamenti aggraziati come quelli della fatina delle favole e le sue curve da infarto non si ammirano tutti i giorni. Anzi. Sono una ‘merce’ rara anche nei social network che pure pullulano di bellezze di ogni età e foggia.

Se, dunque, la carriera agonistica dell’ex attaccante della Nazionale (ha disputato da titolare gli Europei del 2016 quando sulla panchina azzurra sedeva Antonio Conte) ha ormai imboccato il viale del tramonto, sulla sua vita personale splende sempre il sole, la sua strabiliante Viky.