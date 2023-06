Un reparto intero se ne va: tifosi dell’Inter senza parole

Non è ancora smaltita la delusione in casa Inter per la sconfitta di misura in finale di Champions League contro il Manchester City: i nerazzurri provano ad imbastire le strategie per la prossima stagione

Dopo l’annata altalenante che ha condotto i nerazzurri all’ultimo atto della Champions, il duo di mercato composto da Marotta e Ausilio valuta le mosse per la stagione che verrà: un reparto potrebbe essere interamente rivoluzionato.

Nonostante la delusione per aver sfiorato in più occasioni il pareggio, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà ripartire da quanto di buono raccolto nel corso di questa stagione.

L’organico a disposizione dell’ex tecnico della Lazio potrebbe essere stravolto. Sono diversi, infatti, i calciatori in uscita dalla Beneamata che potrebbero non far parte del futuro interista.

Sono giorni caldi per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, uomini mercato dell’Inter, che preparano le mosse in vista della prossima stagione.

I due dirigenti sono già alle prese con la sostituzione di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain nel quale si accaserà dal prossimo 1 luglio.

Quella di Milan Skriniar, però, potrebbe non essere l’unica partenza tra le fila nerazzurre. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, un intero reparto potrebbe essere stravolto. Si tratta dell’attacco, croce e delizia dello scacchiere di Inzaghi.

Rivoluzione per Inzaghi: un reparto potrebbe cambiare totalmente

Il primo a lasciare potrebbe essere Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco vedrà il suo contratto scadere alla fine di giugno 2023 e, per il momento, i discorsi inerenti al rinnovo sembrano essersi arenati. Su di lui si muovono Al Hilal, ma soprattutto Fenerbahce.

Un altro attaccante che potrebbe non essere confermato è Romelu Lukaku. Il belga è arrivato in prestito dal Chelsea e con i Blues non sono ancora stati discussi eventuali termini per un nuovo prestito.

Tra i calciatori in uscita dai nerazzurri ci sarebbe anche Joaquin Correa. L’argentino non ha avuto un grande rendimento in questi due anni di Inter e il rapporto con la piazza non è del tutto idilliaco. Nel corso della stagione appena conclusa l’ex Lazio e Siviglia ha raccolto solo 4 gol e 3 assist in 40 partite.

La volontà dell’Inter sarebbe quella di piazzarlo altrove provando a rientrare, almeno parzialmente, dai quasi 30 milioni versati alla Lazio per assicurarselo nel 2021. Al momento mancano le pretendenti per Correa che, però, sembra sempre più lontano dai colori nerazzurri.