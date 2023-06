Lady Rugani straripante: il costume non la contiene

Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, sempre in forma smagliante: l’estate inizia già al top

L’estate dei calciatori, e delle loro compagne, è già iniziata. Dopo l’ultima giornata di campionato, è scattato il rompete le righe per molti. Alcuni saranno ancora impegnati a breve con le loro nazionali prima di poter partire per le spiagge. Ma altri invece si stanno già rilassando, come nel caso di Daniele Rugani, difensore della Juventus, e della sua Michela Persico.

La 32enne lombarda, giornalista già nota tempo fa sugli schermi di ‘Sport Mediaset’, in questi anni ha raccolto sempre più ammiratori grazie al suo fascino e alla sua sensualità incontenibili, che sui social stanno scrivendo pagine di storia indelebile.

Una bellezza da copertina che non passa mai inosservata e che infatti viaggia ormai su Instagram a oltre un milione e 800 mila followers.

Vacanze estive per lei e per Rugani, dicevamo. Per qualche settimana la coppia, insieme al figlio, il piccolo Tommaso, potrà staccare la spina, prima di un nuovo anno lavorativo.

Come sempre, l’inizio delle vacanze è in Toscana, sulla riviera viareggina, a Forte dei Marmi, meta tradizionale prima di concedersi qualche viaggio all’estero, magari in altre località del Mediterraneo e non solo.

Di sicuro, Michela ha iniziato la bella stagione con il piede giusto, come dimostrano i primi scatti pubblicati sul suo profilo, letteralmente preso d’assalto dai fan, e non poteva essere altrimenti.

Michela Persico, bikini devastante: un primo piano ipnotico, lato A irresistibile

Il benvenuto all’estate di Michela è di quelli degni di nota, con uno scatto in primo piano che ci lascia ammirare la sua silhouette statuaria in costume. Un capolavoro che non lascia indifferenti.

Bikini micidiale e scollatura clamorosa, un lato A che attira sempre l’attenzione, i like e i commenti da parte della folta platea di ammiratori. Temperature già altissime, Michela si conferma ancora una volta tra le wag più apprezzate del campionato e infiamma la passione e la fantasia di tutti.

Ci aspettano numerose altre immagini del genere nelle prossime settimane, un appuntamento che di sicuro nessuno vorrà perdere e che regalerà tanti momenti indimenticabili. Un copione che si ripete da tempo e che però, ovviamente, non annoia, anzi. Spettacolo a scena aperta, la Persico è una garanzia in questi casi e sarà tra le principali protagoniste dell’estate social.