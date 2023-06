Annalisa, il costume è minuscolo: la visione al sole è scottante

La bellissima cantante torna a far parlare di sè con uno scatto davvero bollente sotto il sole: in costume è troppo sexy

Nel panorama musicale in Italia, il nome di Annalisa risuona da anni come uno dei più apprezzati e seguiti. La cantante di ‘Bellissima’ è riuscita a combinare una bellezza che non ha davvero confini con un talento cristallino per la musica: la sua voce è infatti tra le più ricercate sul web.

Ed i pezzi che ciclicamente vengono pubblicati non fanno altro che accrescere la sua popolarità. Su Instagram vanta 1,9 milioni di followers, un traguardo pazzesco raggiunto in breve tempo. ‘Nali’, il suo nomignolo e titolo del primo album che l’ha lanciata nell’Olimpo dei grandi, è nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985.

All’anagrafe Annalisa Scarrone, deve il suo enorme successo alla partecipazione all’edizione del 2010 di ‘Amici di Maria De Filippi‘. Il talent show, che la vide concludere al secondo posto, le ha dato visibilità ma anche l’opportunità di studiare e migliorare la sua musica.

Ha incassato diversi consensi oltre a numerosi premi: 13 dischi di platino, d’oro, un ‘MTV Italian Music Awards’ e un ‘Wind Music Awards’. Si è recentemente esibita al ‘Tezenis Summer Festival’ a Rimini ed il suo tour raggiungerà nelle prossime settimane le città più importanti d’Italia. L’ultimo singolo, che nasce dalla collaborazione con Fedez e J-Ax ed intitolato ‘Disco Paradise’, sta avendo un grande successo e può seriamente candidarsi come una delle hit dell’estate 2023.

Annalisa in costume: i fan sono estasiati

Quello che però sta segnando la sua crescita è anche un apprezzamento costante e totale per la sua innegabile bellezza. Sui social, la splendida ‘Nali’ si mostra spesso e volentieri in foto sexy e non ha timore di mostrare il suo corpo invidiabile. In tal senso, l’ultima istantanea ha messo davvero tutti al tappeto.

“Pensa meno e goditi l’estate”, scrive nella didascalia su Instagram la cantante che pubblica una foto di una sensualità pazzesca. In costume da bagno, in bella mostra le lunghe gambe e la conchiglia tatuata sul petto in bella vista. Annalisa si mette in posa, pronta a raccogliere il calore del sole ma anche quello dei suoi fan che dopo aver visto lo scatto sono corsi ad interagire con lei.

Oltre 105mila i likes conquistati in poche ore, con 664 commenti che continua ad aumentare. Un successo incredibile ad ogni singola azione social che Annalisa compie. Al di là del suo talento, la bellezza della 37enne di Carcare ha lasciato tutti ancora una volta a bocca aperta.