Game over Cuadrado, la Juve prende subito il sostituto: nome super

Cuadrado lascia la Juve e andrà via a parametro zero. I bianconeri si iniziano a muovere sul mercato e vanno a caccia del sostituto. Ecco i nomi sul taccuino

È finita la storia d’amore tra Juan Cuadrado e la Juventus. Il colombiano lascerà il club dopo tanti anni in maglia bianconera. Per diverse stagioni è stato il perno della squadra e ha ricoperto tutti i ruoli della fascia destra: dall’ala al terzino.

L’ex Fiorentina era arrivato nel 2015 e ha collezionato oltre 300 presenze. Ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Un palmares niente male, ma ora è arrivato il momento di voltare pagina.

Cuadrado ha parlato nelle scorse ore del suo futuro: “Sono tranquillo e contento alla Juventus. Mi hanno fatto una proposta di rinnovo ma al momento non ci penso, ho detto loro che ne avremmo parlato dopo gli impegni con la Nazionale“.

Secondo Sky Sport il terzino non accetterà l’offerta della Juventus e cambierà maglia. Una decisione che non piacerà ai tifosi. Infatti Juan era ormai un idolo per gli juventini e questa separazione potrebbe far discutere. Adesso la società è al lavoro per cercare un sostituto: ecco tutti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera.

Cuadrado, addio alla Juventus: ecco chi potrebbe sostituirlo

Cuadrado andrà via dalla Juventus, come già detto in precedenza, e sulla fascia destra lascerà un vuoto. È stato il titolare di quella porzione di campo per diverso tempo, ma adesso è alla ricerca di nuovi stimoli. Tempo fa si era parlato di un interessamento della Roma. I giallorossi sono a caccia di nuovi calciatori a parametro zero dopo gli affari Aouar e N’Dicka.

Sul fronte Juventus è tempo di pensare al sostituto di Juan. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono due i nomi sulla lista della dirigenza bianconera. Il primo è Lucas Vazquez del Real Madrid. Lo spagnolo è in uscita dai Blancos e potrebbe rappresentare una valida alternativa. È un giocatore tecnico e di corsa molto simile al colombiano.

Anche lui ha iniziato da ala ed è finito terzino nel corso della carriera. L’altro nome è Holm. Giocatore dello Spezia seguito da diverse big del nostro campionato.

Il terzino piace e ha disputato un ottimo campionato, ma le sue condizioni fisiche preoccupano. Infatti l’esterno ha saltato la parte finale a causa di numerosi infortuni. La società ligure è retrocessa in Serie B dopo aver perso lo spareggio col Verona. Adesso dovrà abbassare le pretese e l’affare si può chiudere in maniera facile.