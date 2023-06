Napoli: è addio, il giocatore dice sì al nuovo club

L’inizio di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli rischia di essere in salita. Un calciatore, infatti, ha già detto sì al suo nuovo club. I dettagli.

L’arrivo di Rudi Garcia dà il via libera al calciomercato del Napoli. Il tecnico è atteso a breve nella città partenopea per iniziare a programmare la prossima stagione e provare a ripetere l’impresa fatta dalla squadra partenopea nell’annata appena conclusa.

L’avventura, però, rischia di iniziare in salita per Rudi Garcia. Un giocatore, infatti, sembra essere ad un passo dall’addio al Napoli: il calciatore avrebbe già detto sì al suo nuovo club e il trasferimento potrebbe concludersi addirittura in questi primi giorni di calciomercato.

Calciomercato Napoli: cessione vicina, il giocatore è pronto all’addio

De Laurentiis sperava di poter riuscire a trattenere tutti i suoi big almeno in ottica della prossima stagione, ma la strada è in salita considerando il fatto che stiamo parlando di calciatori che hanno fatto una stagione assolutamente di livello e per questo motivo sono finiti nel mirino di diverse squadre. Alla fine a prevalere quasi certamente sarà la volontà dei diretti interessati perché ADL non ha più intenzione di trattenere gli scontenti.

E, secondo quanto riferito da footmercato.net, tra i giocatori che vorrebbero partire in questa sessione di calciomercato c’è Kim. L’interesse del Bayern Monaco avrebbe portato il difensore a spingere per una cessione e a questo punto il Napoli sembra rassegnato a perderlo e a rispettare la volontà del diretto interessato. Una volontà che sembra essere strettamente legata anche all’offerta di 10 milioni di euro netti che i tedeschi hanno messo sul piatto.

Ora resta da capire se il Bayern Monaco deciderà di pagare la clausola rescissoria oppure proverà a forzare la mano con il Napoli sfruttando la volontà di Kim. Decisione che sarà presa nelle prossime settimane considerando anche che il calciatore sta spingendo per trasferirsi il prima possibile.

Mercato Napoli: Kim vuole il Bayern Monaco

Kim, quindi, in questo calciomercato potrebbe alla fine trasferirsi al Bayern Monaco e lasciare Napoli dopo una sola stagione. Si tratta di una opzione da considerare visto che il calciatore sta spingendo per andare in Germania e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire come si concluderà questa operazione.

Un trasferimento che costringerà ADL a muoversi in entrata per rafforzare la difesa e vedremo quale alla fine sarà la scelta per sostituire il coreano in ottica della prossima stagione.