Bomba dall’Inghilterra: Guardiola dice addio, c’è la data

Guardiola sul tetto d’Europa insieme a tutto il Manchester City, ma le strade del tecnico e del club si separeranno: ecco quando

Un lungo inseguimento, che per lui sembrava divenuto quasi una maledizione. Pep Guardiola è universalmente riconosciuto come uno degli allenatori che ha maggiormente contribuito a cambiare il calcio e quello con il maggiore influsso negli ultimi lustri, ma pur continuando a raccogliere successi il tecnico catalano, dai tempi di Barcellona, non era più riuscito a conquistare la Champions League.

Tre volte fermatosi in semifinale con il Bayern Monaco, con il Manchester City aveva, a livello continentale, inanellato una delusione dopo l’altra. Culminate nella finale persa due anni fa con il Chelsea e con la clamorosa eliminazione contro il Real Madrid lo scorso anno.

L’incantesimo si è finalmente interrotto in questa stagione, con il trionfo di Istanbul contro l’Inter per 1-0. Prima Champions della storia del City e terzo trofeo continentale per lui, con annesso ‘Treble‘. E’ il primo allenatore in assoluto a riuscirci per la seconda volta in carriera.

A questo punto, sulla grandezza del catalano, non ci sono più dubbi. Il titolo di campioni d’Europa è il giusto suggello al percorso di una squadra che in questa stagione ha dato grande spettacolo. Anche se in finale l’Inter, che mastica molto amaro, avrebbe probabilmente meritato qualcosa di più. Guardiola e il City potrebbero però presto separare le proprie strade, interrompendo un binomio di grande successo in questi anni.

Guardiola via dal Manchester City, è tutto già deciso

Le ultime notizie che arrivano dalla stampa inglese, e rilanciate in Spagna da ‘todofichajes.com’, chiariscono modalità e tempi dell’addio, che pare ormai già deciso.

Guardiola resterà sulla panchina dell’Etihad Stadium per altri due anni, fino al 30 giugno 2025, fino alla scadenza del suo contratto, per il quale non ci sarà dunque il rinnovo. A seguire, il tecnico catalano opterà probabilmente per un periodo sabbatico, forse di un anno, dopo il quale ritornerà in panchina ma non per una squadra di club.

Nei suoi pensieri c’è stata infatti sempre l’idea di allenare una nazionale. Solo il futuro potrà dirci quale. Intanto, i naviganti sono stati avvisati. Tutta l’Europa dovrà fare i conti per almeno altre due stagioni con una armate pericolosissima e dal grande talento, in campo e a bordo campo.