Clamoroso Marotta, dalla Juve il sostituto di Barella

Il summit andato in scena qualche giorno fa tra la dirigenza e Simone Inzaghi è servito per mettere a punto le strategie per il mercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite

Per quanto riguarda le possibili cessioni, il calciatore più chiacchierato in casa Inter – Onana a parte – è senza dubbio Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro, infatti, è finito nel mirino del Newcastle. La squadra bianconera si è resa protagonista di una grandissima stagione, che l’ha portata a qualificarsi nella massima competizione europea.

In vista della Champions League, la società londinese ha intenzione di regalare al tecnico Eddie Howe calciatori dalla caratura internazionale, soprattutto per il centrocampo.

Negli ultimi giorni la dirigenza dei Magpies si è mossa per cercare di regalare alla squadra Nicolò Barella, che l’Inter potrebbe decidere di sacrificare caso di offerte importanti.

Il Newcastle sembra pronto a mettere sul piatto un’offerta di circa 58 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro per cercare di convincere i nerazzurri a lasciarlo partire.

Per tale cifra difficilmente l’Inter aprirebbe alla cessione, ma qualora il club inglese arrivasse ad offrire 80 milioni le cose potrebbero cambiare. La società nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata, tanto che starebbe valutando un colpo ad effetto.

Possibile cessione per Barella, l’Inter pensa al colpaccio: che beffa per la Juventus

L’Inter si sta guardando intorno in caso di cessione per Nicolò Barella, sempre più corteggiato dal Newcastle. I nerazzurri non vorrebbero privarsi del centrocampista, ma qualora gli inglesi si presentassero con un’offerta ben più alta dei 60 milioni offerti le cose potrebbero cambiare.

In caso la cessione si verificasse, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un colpo ad effetto per il proprio centrocampo. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus in scadenza di contratto. La ‘Vecchia Signora’ sta provando in tutti i modi a convincere il calciatore a rinnovare fino al 2024, ma la richiesta di 10 milioni netti a stagione spaventa e non poco la società.

Per questo l’Inter pensa ad un inserimento, anche se un eventuale trattativa sarebbe molto complessa. Il calciatore transalpino, infatti, oggi a Torino guadagna circa 7 milioni netti a stagione, cifra decisamente alta per le casse del club nerazzurro. Oltre a questo, c’è da considerare che il francese punta ad un ingaggio ancora superiore, e questo rende ancor più difficile un possibile approccio da parte dell’Inter. Non è comunque da escludere che la società nerazzurra decida di fare un tentativo in caso Barella saluti ufficialmente. Per la Juventus si tratterebbe di una beffa senza precedenti.