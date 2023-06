Colpo di scena Juve: Vlahovic va via in prestito

La Juventus inizia a muoversi sul calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Una delle situazioni più spinose riguarda Dusan Vlahovic

L’attaccante serbo classe 2000 ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative, con sole quattordici reti messe a segno e quattro assist forniti in 42 partite disputate tra campionato e coppe. Oltre a questo c’è da aggiungere il rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri, che non opporrebbe resistenza di fronte ad una cessione.

Dopo Angel Di Maria che lascia la Juventus vista la scadenza del contratto, e con la permanenza di Adrien Rabiot che appare sempre più difficile, la Juventus è pronta a salutare un altro big della rosa.

Sul bomber serbo, vista la situazione, hanno messo gli occhi diversi top club europei, pronti ad avviare i contatti con la ‘Vecchia Signora’ per cercare di imbastire una trattativa. A tal proposito, una delle migliori squadre del mondo è pronta a fare sul serio.

Vlahovic via dalla Juventus, offerta in arrivo dalla Spagna: si pensa al prestito

Dusan Vlahovic è sempre più orientato a lasciare la Juventus. Il classe 2000 sta spingendo per un trasferimento, con diverse big già al lavoro per cercare di raggiungere un’intesa con la società bianconera.

Oltre al Bayern Monaco, che segue da mesi il calciatore, un altro grande club è pronto a far pervenire la prima offerta ufficiale alla dirigenza del club piemontese.

Stiamo parlando del Real Madrid, chiamato a sostituire l’attuale pallone d’oro Karim Benzema. L’attaccante francese, vista la scadenza del contratto, ha deciso di continuare la propria carriera in Arabia Saudita, e questo mette nella condizione il Real Madrid di acquistare un grande numero nove.

Stando a quanto riporta il portale Defensa Central, i primi obiettivi dei merengues sono Mbappé e Harry Kane, ma i costi spaventano e non poco il presidente Florentino Perez.

Proprio per questo, grazie anche all’avallo di Carlo Ancelotti, il numero uno dei blancos sta pensando di far pervenire un’offerta al club bianconero.

La proposta che il Madrid pare intenzionata a mettere sul piatto è un prestito da circa 10/12 milioni di euro, con ingaggio interamente pagato dal club spagnolo.

La Juventus, però, difficilmente accetterà tale proposta, visto che è intenzionata a cedere il calciatore solo di fronte ad offerte tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Il Real Madrid è comunque pronto a provarci, e cercherà di far leva sulla volontà del calciatore di lasciare Torino e sposare i merengues. La storia tra Vlahovic e la Juventus è destinata a concludersi, forse a breve.