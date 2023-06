Sessanta milioni e il Napoli lo cede: subito un addio per Garcia

Subito un addio per il neotecnico del Napoli, Rudi Garcia: sessanta milioni di euro e De Laurentiis lo cede su due piedi

Con il suo consueto tweet di benvenuto il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato il nome del sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina dei campioni d’Italia. È Rudi Garcia, reduce dall’esperienza alla guida dell’Al-Nassr, il club saudita nelle cui file milita anche Cristiano Ronaldo.

Dunque, è terminata la telenovela sull’erede del tecnico di Certaldo che ha gettato la spugna per prendersi un anno sabbatico e ritornare così tra le sue amate vigne della tenuta che gestisce insieme ai suoi familiari. Stagione tutt’altro che rilassante, invece, è quella che attende l’ex allenatore giallorosso (ha allenato la Roma dal 2013 al 2016).

Rudi Garcia, infatti, non ha ancora messo piede a Castel Volturno, quartier generale dei campioni d’Italia, che deve già fare i conti con un addio.

Sessanta milioni e il Napoli lo cede: addio a Kim Min-jae

Il dado è tratto. Indietro non si torna più. L’avventura in maglia azzurra di Kim Min-jae è al capolinea. Il miglior difensore della Serie A 2022-23 ha già disdetto il contratto di locazione dell’abitazione dove risiedeva.

Non si sono, dunque, margini di incertezza. D’altronde, per effetto della clausola inserita nel suo contratto, su richiesta dei suoi agenti, il difensore sudcoreano può svincolarsi dal 1° al 15 luglio versando una cifra parametrata anche sul fatturato del club che lo acquista.

Ma se l’addio di Kim è sicuro, meno certa è la sua destinazione. Se da tempo tutti danno il sudcoreano come promesso sposo del Manchester United, nelle ultime ore si è prepotentemente inserito il Bayer Monaco offrendo uno stipendio più alto al difensore sudcoreano.

Un colpo di scena confermato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, con il relativo affare che è dato in dirittura d’arrivo. Tuttavia, non è escluso un rilancio in extremis dei Red Devils aprendo così un’asta che farebbe la felicità di Kim (e dei suoi agenti) che passerà dagli attuali 2.5 milioni di euro che gli garantisce il Napoli agli oltre 7 milioni propostigli dai tedeschi e dagli inglesi.

Comunque, che sia Manchester United o Bayern Monaco, quel che è certo è che Rudi Garcia dovrà fare a meno di uno dei pilastri del Napoli che si è laureato campione d’Italia stracciando la concorrenza. Non il miglior modo per iniziare l’avventura all’ombra del Vesuvio in cui dovrà far dimenticare da subito ai tifosi e alla critica il timoniere del terzo scudetto.

Magari facendo il bis del suo folgorante esordio sulla panchina della Roma: 10 vittorie consecutive nelle prime 10 giornate di campionato. Questo sì che allontanerebbe lo spettro del tecnico di Certaldo che inevitabilmente aleggerà sulla sua panchina nei primi match della prossima stagione.