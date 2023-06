“È l’errore più grande”: si spacca lo spogliatoio

È l’errore più grande che la Juventus possa commettere. La società bianconera è sempre al centro dei dibattiti calcistici e in molti esprimono il loro giudizio a riguardo

La Juventus, il cambiamento annunciato o la rivoluzione mancata. Dopo un’annata segnata da eventi extracalcistici che hanno pesantemente condizionato quelli calcistici, i bianconeri cercano di ritrovare la retta via per ricominciare.

Riguardo il cambiamento in atto dalle parti della Continassa, non vi è giorno dove non vi siano decine di interpretazioni di quello che sta, o starebbe, accadendo nelle segrete stanza della società bianconera.

John Elkann ha dettato la sua linea di rigore assoluto per cui adesso si dovrà andare avanti con le sole risorse provenienti dalle cessioni e dal taglio delle spese, a cominciare dall’ormai insostenibile monte-stipendi.

E poi vi sono le scelte di natura tecnica da fare. Alcune sono già state fatte. Come la scelta di tenere in panchina Massimiliano Allegri e la volontà di cedere Dusan Vlahovic, anche, e soprattutto, per ragioni di bilancio.

Sulla nuova politica societaria intrapresa dalla società bianconera in tanti si interrogano, ed altrettanti rimangono perplessi per le scelte effettuate. Come il noto ex giornalista Rai, Furio Focolari, che a Radio Radio ha espresso la sua opinione a proposito.

Juve, è l’errore più grande

La sua voce ha narrato le memorabili imprese di Alberto Tomba e ora è una delle personalità più prestigiose di Radio Radio.

Furio Focolari ha voluto dire la sua riguardo questo momento di profondo cambiamento che sta toccando la Juventus. Il giornalista ha analizzato le scelte di campo attuate dalla società bianconera, partendo da quella riguardante la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

La premessa necessaria per introdurre tale argomento, rivolta a chi non è un conoscitore del Focolari-pensiero, è che l’ex giornalista della Rai non è mai stato un estimatore di Massimiliano Allegri, nemmeno durante il quinquennio d’oro dei cinque scudetti consecutivi e degli altri diversi trofei nazionali.

Per questo la sua disamina parte dalla conferma del tecnico di Livorno ritenuta “l’errore più grande” commesso da parte della società bianconera, dal momento che il profilo del tecnico toscano è il meno indicato per lavorare, e valorizzare i giovani, che avrà a disposizione a partire dalla prossima stagione.

Riguardo, invece, Dusan Vlahovic, il giornalista romano ritiene che la Juventus abbia due strade possibili da percorrere. La prima è la quella di cedere il centravanti serbo per fare la necessaria cassa, oppure scegliere il giovane numero nove per farlo diventare l’alfiere della rinascita bianconera.

Questione di scelte e Furio Focolari sembra proprio non condividere quelle fin qui effettuate dalla nuova dirigenza della Juventus. E non è certo il solo…