Addio Juve, il primo a partire è un Big assoluto: 60 milioni

La Juventus è pronta a far partire un big durante questa estate, per racimolare circa 60 milioni di euro da reinvestire sul fronte entrate

Le necessità di bilancio inducono Manna e Calvo a trovare pezzi pregiati della rosa da sacrificare. Il primo nome è stato individuato e probabilmente porterà una cifra importante grazie alla Premier League.

Dopo aver centrato il settimo posto e la qualificazione in Conference League, la Juventus attende il via libera della UEFA per poter partecipare alle prossime competizioni continentali. Dal punto di vista del bilancio l’assenza dalla Champions League impone delle riflessioni profonde, sia sui profili da inseguire in entrata, sia sui sacrifici da effettuare in uscita.

Manna e Calvo hanno bisogno di effettuare plusvalenze per circa 100 milioni entro il 30 giugno, per rimanere all’interno dei paletti del Financial Fair Play.

Per ottemperare alle richieste del board europeo ci sarà bisogno di sacrificare un super big, in grado di coprire da solo più della metà dei fondi necessari.

Oltre a Vlahovic, sempre accostato al Bayern Monaco e al Manchester United, il nome nuovo in uscita è quello di Federico Chiesa.

L’esterno della Nazionale è tornato quest’anno dopo una lunghissima riabilitazione per il problema al legamento crociato. Proprio le limitazioni fisiche hanno portato Chiesa a collezionare appena 1.400′, meno di un terzo del minutaggio totale, con quattro gol e sei assist messi a referto.

Numeri che non corrispondono al suo reale valore e che hanno portato “La Vecchia Signora” a portare avanti delle valutazioni più approfondite.

Juventus, Federico Chiesa è in uscita: il Liverpool fa sul serio per l’ex Viola

Su Federico Chiesa ci sono diverse pretendenti in corsa. Al di là di un interessamento del Psg, le destinazioni più probabili si trovano tutte in Inghilterra.

Il Chelsea aveva fatto un sondaggio poche settimane fa, dopo aver capito che Leao non era più prendibile (fumata bianca arrivata con il Milan). La Juventus chiede almeno 60 milioni di euro per lasciar partire l’ex giocatore della Fiorentina, pagato proprio 40 dai Viola.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.it, in pole position per Chiesa c’è il Liverpool. Jurgen Kloop pensa di poter inserire l’ala bianconera nel suo scacchiere tattico, come alternativa a Salah e Gakpo.

Con lo stile di gioco dei Reds, Chiesa potrebbe ritrovare la sua verve e migliorare anche dal punto di vista realizzativo. Se dovessero arrivare a 60 milioni di offerta cash la fumata bianca sarebbe dietro l’angolo.

Con quei soldi Allegri vorrebbe un colpo di prima grandezza, considerando anche l’addio di Angel Di Maria.