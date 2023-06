Casadei torna in Serie A: Inter tradita

Cesare Casadei è pronto a tornare in Serie A dopo l’ottimo Mondiale under 20 in Argentina. Lo vuole un’altra big del nostro campionato

Si è concluso da pochi giorni il Mondiale Under 20 che si è disputato in Argentina e che ha visto trionfare, purtroppo per noi, l’Uruguay che ha vinto la finalissima battendo 1-0 l’Italia.

Nonostante questa dolorosa sconfitta, però, gli azzurrini di Nunziata possono essere fieri del percorso fatto, considerato che in molti non avrebbero puntato un euro sull’approdo in finale, soprattutto dopo la sconfitta netta nella fase a gironi contro la Nigeria.

Il Mondiale under 20 è stato inoltre utile a tanti giovani talenti azzurri di mettersi in mostra ed uno dei migliori è risultato essere Cesare Casadei, che ha trascinato l’Italia fino alla finale con i suoi gol.

Ceduto dall’Inter al Chelsea la scorsa estate, in molti avevano definito esagerata la cifra spesa dai Blues per lui di circa 15 milioni di euro, ma il centrocampista ha dissipato qualsiasi dubbio su di lui e forse adesso vale molto di quella cifra.

La Juventus punta Casadei: “tradimento” in vista per l’Inter

Casadei ha attirato gli sguardi della Serie A ed il prossimo anno potrebbe tornare a giocare in Italia, ma non per l’Inter. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe la Juventus ed i tifosi nerazzurri temono un “tradimento” da parte del loro ex giocatore.

Dopo una stagione tanto anomala quanto negativa, la Juventus è pronta a cambiare completamente pelle. Senza la qualificazione alla prossima Champions League e con una situazione economica non positiva i bianconeri saranno costretti a fare dei sacrifici importanti in uscita, mentre in entrata si punterà più su giocatori giovani e di talento.

Proprio per questo motivo, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su Cesare Casadei e l’ottimo Mondiale disputato dal centrocampista ha stuzzicato ancor di più il suo interesse.

La Juventus è a caccia di un sostituto di Rabiot che dal 1° luglio, salvo clamorosi ribaltoni, lascerà Torino a parametro zero dopo non aver rinnovato il suo contratto e Casadei sarebbe l’erede perfetto.

Il centrocampista, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Reading, è favorito in questo senso su Miretti che non ha convinto pienamente il club bianconero, ad oggi restio nell’affidargli la titolarità il prossimo anno.

Difficile, invece, che il sostituto di Rabiot possa essere Rovella che, dopo l’ottimo anno al Monza, riceverà sicuramente offerte importanti e la Juventus, vista la sua situazione finanziaria, non potrà non ascoltarle.

Tutti gli indizi portano dunque a Casadei, anche se sarà difficile portarlo via da Londra dopo quanto fatto vedere al Mondiale Under 20, con la sua valutazione che ora potrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 30 milioni di euro.

Il passaggio di Casadei alla Juventus potrebbe essere visto come un vero e proprio tradimento da parte dell’Inter e dei suoi tifosi che vorrebbero invece vedere il giocatore in maglia nerazzurra o, quantomeno, lontano dai rivali di sempre.