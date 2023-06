Totti eterno, l’ex Capitano regala una perla in campo: gesto tecnico da brividi

Francesco Totti ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno, ma non manca mai di regalare spettacolo neanche a 46 anni anni

Domenica 28 Maggio 2017. Questo è il giorno nel quale Francesco Totti non solo ha realizzato il suo ultimo gol in Serie A, ma ha anche disputato la sua ultima partita in carriera.

Il capitano giallorosso ha lasciato la Roma dopo quasi 25 anni di carriera tutti vissuti indossando una ed una sola maglia. Della Roma, Totti, come è noto a tutti, è stato capitano molto amato. “Er pupone“, così soprannominato dai suoi tifosi, è stato colui che nel 2001 ha riportato lo Scudetto nella capitale dopo oltre 18 anni dall’ultima volta.

Una carriera nella quale è stata l’amore a scandire le decisioni dei capitano. Lo stesso amore che ha portato l’ex numero 10 a scegliere di lasciare il suo ruolo dirigenziale dopo oltre un anno e mezzo di esperienza.

Francesco Totti non ha lasciato del tutto il mondo del Calcio. Anzi, l’ex capitano della Roma, infatti, ha deciso di aprire un’agenzia. La CT10 è un’agenzia che si occupa di scouting e che gestisce gli interessi di diversi giovani calciatori che potranno diventare le stelle del futuro. Totti, in un certo senso, punta a regalare al mondo del Calcio dei suoi eredi. Calciatori, cioè, dotati di quella qualità e di quella visione di gioco che hanno caratterizzato la carriera del numero 10 giallorosso.

Una mission non di poco conto, ma che Totti si è prefissato di inseguire con grande energia e quel pizzico di coraggio. Coraggio che a chi ha segnato un calcio di rigore con un pallonetto in una semifinale di un Europeo non può di certo mancare. Il “cucchiaio” è stato uno dei colpi del repertorio “artistico” del capitano giallorosso. Un repertorio che continua a mostrare al mondo intero nelle partite di beneficenza a cui prende parte.

Totti, che assist a Bolt: tutto il mondo a bocca aperta!

In questi giorni si è disputata al “teatro dei sogni”, l'”Old Trafford“, l'”Unicef Soccer Aid“, manifestazione promossa dal cantante Robbie Williams. La manifestazione prevede anche una gara di calcio. In quest’edizione la sfida è stata tra Inghilterra, formata da glorie dello sport inglesi, e World XI, una sorta di squadra composta da campioni provenienti da tutto il Mondo.

GOAL – BOLT

ASSIST – TOTTI England 0 – 1 World XI (24 mins)#SoccerAid pic.twitter.com/3YQTz0fq70 — Soccer Aid (@socceraid) June 12, 2023

L’ex capitano della Roma ha avuto l’onore di essere compagno di squadra di Bolt. Al minuto 24 Totti ha servito un assist meraviglioso proprio al velocista giamaicano che ha realizzato un gol. Il video dell’azione ha fatto il giro del Mondo.