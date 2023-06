Roma: terzo colpo, Mou lo soffia al Barcellona

La Roma continua ad essere scatenata sul calciomercato. Il club giallorosso è pronta ormai al terzo colpo: Mourinho lo soffia al Barcellona.

E’ una Roma molto attiva sul calciomercato in queste settimane. Mourinho ha sposato ancora una volta il progetto, ma chiesto alla società sforzi importanti per consentire alla squadra di essere ancora più competitiva e per questo motivo Tiago Pinto ha chiuso per Aouar e N’Dicka, ma non è assolutamente finita qui.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la Roma sarebbe vicinissima al terzo colpo di calciomercato. Il calciatore è stato consigliato da Mourinho ed ora i giallorossi sono pronti a soffiarlo al Barcellona. Si tratta di una possibilità molto importante e che sarà vagliata nelle prossime ore.

Calciomercato Roma: Mou scatenato, arriva il terzo colpo

In casa Roma le idee sul futuro sono molto chiare: l’obiettivo è quello di alzare il livello della rosa e per farlo Mourinho ha chiesto alla società di effettuare diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Gli acquisti di Aouar e N’Dicka rappresentano un antipasto di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Sicuramente ci saranno delle cessioni importanti (Ibanez e Zalewski i principali indiziati), ma si parla anche di un nuovo colpo in entrata per aggiungere maggiore qualità in squadra.

La Roma avrebbe messo nel mirino Alex Baena, talento del Villarreal destinato al grande salto in questo calciomercato. Si parlava molto di Barcellona nei giorni scorsi, ma ora i giallorossi sono pronti ad effettuare il sorpasso e regalarsi un colpo importante anche in vista della prossima stagione.

La trattativa con il Villarreal presto potrebbe entrare nel vivo e quindi sono attese delle novità nel giro di poco tempo. Stiamo parlando di un calciatore sicuramente importante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro su questa trattativa.

Mercato Roma: Alex Baena tra gli obiettivi di Mourinho

Alex Baena è uno degli obiettivi di calciomercato della Roma e a questo punto i giallorossi sono pronti ad accelerare per anticipare la concorrenza. Come detto, sul giocatore del Villarreal c’è anche il Barcellona. I blaugrana lo hanno individuato come rinforzo ideale in caso di fumata nera per Gudongan e quindi Mourinho è pronto ad affrettare i tempi per soffiarlo ai catalani.

Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà di Baena, chiamato a decidere se sposare il progetto della Roma subito oppure aspettare il Barcellona in questa sessione di calciomercato.