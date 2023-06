Firma gratis col Psg: 7 milioni più bonus, Inter di nuovo ko

Il Paris Saint Germain è pronto a scippare un colpo all’Inter. L’ingaggio offerto è impareggiabile per i nerazzurri come per il Milan

Nel mese di giugno a muovere le acque ci sono, oltre ai diritti di riscatto, anche e soprattutto i parametri zero. Pure quest’anno diversi giocatori importanti si stanno spostando a scadenza di contratto, con più di qualche club che vuole approfittarne per tentare di rinforzare la squadra senza tirare fuori un euro, commissioni escluse.

È il caso per esempio dell’Inter e del Milan che, non avendo particolari budget per la campagna acquisti, devono provare a chiudere qualche colpo a parametro zero per riuscire a sistemare le lacune della rosa.

Tentare di tesserare chi si svincola però non è mai molto facile, perchè spesso la concorrenza è folta e, dovendo rilanciare solo sull’ingaggio, c’è anche il rischio di aste dove i club italiani poi fanno fatica a competere.

Proprio su uno degli obiettivi individuati dai nerazzurri e dai rossoneri si è fiondato negli ultimi giorni il Paris Saint Germain, che è pronto a chiudere per 7 milioni annui di ingaggio più i bonus. A queste cifre le due squadre di Milano sono sostanzialmente tagliate fuori e rischiano seriamente di perdere un altro nome che era nella lista dei papabili rinforzi.

Anche Thuram gratis al PSG, Inter beffata

Si tratta di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach e della nazionale transalpina. Quest’anno il classe ’97 vuole fare il salto e ha scelto di non rinnovare il contratto. Chiuderà così l’avventura nella sua attuale squadra dopo 44 gol e 29 assist in 134 presenze.

Tante le squadre che, ingolosite dalla possibilità di tesserarlo a zero, si sono interessate al suo profilo, anche perchè ci sono ancora dei margini di miglioramento a 26 anni da compiere e il ragazzo ha esperienza internazionale contando le 6 presenze in Europa League, le 8 in Champions League e le 10 con la maglia della Francia.

Milan e Inter hanno visto la possibilità di fare un bel colpo visto che entrambe necessitano di rinforzi in attacco, tra un Origi che non ha funzionato e un Dzeko che potrebbe lasciare per fine contratto.

Alla fine a spuntarla però può seriamente essere il PSG, con il ragazzo che ha aspettato fino all’ultimo proprio l’offerta da una squadra che fosse sulla cresta dell’onda come quella parigina, che gli permetterebbe anche di tornare in patria.

Sul piatto una proposta da 7 milioni annui più vari bonus. Un’offerta molto pesante, che poche squadre in questo momento in Europa possono pareggiare. Non certo Milan e Inter, che non possono permettersi di mettere a bilancio un ingaggio del genere.

Il PSG invece, a sua volta a caccia di una punta, non ha problemi a formulare proposte del genere e l’affondo finale per Thuram potrebbe anche arrivare a breve.