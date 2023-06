Diletta incanta con Karius: il bottone però fa sognare

La giornalista siciliana si lascia andare ad una foto insieme al compagno che fa davvero impazzire tutti i suoi fan su Instagram

Sul mondo dei social più si è noti, più un minimo rumore può portare ad alzare un polverone mediatico. Diletta Leotta, in tal senso, con ogni suo scatto riesce sempre ad attirare l’attenzione di milioni di persone. La bella giornalista di DAZN ha fatto ancora centro con una foto davvero stuzzicante.

Nata il 16 agosto 1991 a Catania, in Sicilia, la Leotta si Laurea nella facolta di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della sua città. Nonostante inizialmente il suo obiettivo non fosse quello di entrare nel mondo del giornalismo, in breve tempo è riuscita a ritagliarsi un suo spazio che con gli anni è sempre cresciuto. Bellissima, è vero, ma anche estremamente professionale e preparata, la 31enne ha raggiunto la sua popolarità prima come giornalista di ‘Sky Sport’ e poi, adesso, nella redazione di DAZN.

Ha collaborato anche con Mediaset, prendendo parte alla trasmissione ‘Tiki Taka’, ai tempi condotta dal giornalista Pierluigi Pardo. Sui social network quello della bella Diletta è uno dei profili più ricercati ma anche seguiti in assoluto: su Instagram ha da poco raggiunto il traguardo degli 8,7 milioni di seguaci.

Dopo una serie di flirt mai confermati e affibbiatele nel corso della sua carriera, la Leotta ha finalmente trovato l’amore da qualche mese a questa parte.

Adesso fa coppia fissa con l’ex portiere del Liverpool, Loris Karius, con cui la scintilla è scoccata praticamente immediatamente ai loro primi incontri.

La giornalista, qualche mese dopo, ha annunciato di essere in dolce attesa. Una notizia accolta con grande affetto dai fan di Diletta che, sui social, l’hanno riempita di apprezzamenti facendo le congratulazioni al volto di DAZN.

Diletta è sempre sexy: il dettaglio fa impazzire i fan

Ma la Leotta, al di là dei suoi aspetti personali o lavorativi, è anche una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo. E la gravidanza, come è naturale che sia, ha reso le sue forme già esplosive davvero incontenibili. Diletta è anche una speaker radiofonica che da anni lavora a ‘Radio 105’.

Prima di andare in onda, il suo ultimo scatto social la ritrae sorridente proprio insieme al compagno al suo fianco. Ma l’outfit della giornalista non riesce a contenere le curve della Leotta, con un dettaglio che non è sfuggito ai suoi tanti ammiratori. Il bottone del vestitino bianco che la 31enne siciliana indossa, all’altezza del generoso dècolletè, cede lasciando una scollatura pazzesca della futura mamma.

Tra lei e Karius il dolce cagnolino ma le attenzioni sono tutte sulle forme di Diletta e quel bottoncino che proprio non ne ha voluto sapere di rimanere abbottonato. In poche ore, il post ha ricevuto ben 135mila likes e 602 commenti – alcuni un pò al limite – nel quale veniva elogiata la bellezza della bionda di DAZN.