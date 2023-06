Ci siamo, colpo di scena in Serie A: il nuovo allenatore sarà Pippo Inzaghi

Colpo di scena in Serie A: il club sta pensando seriamente a Pippo Inzaghi per la propria panchina

Terminata la stagione, i vari club di Serie A stanno già iniziando a pianificare quella che sarà la prossima che partirà ufficialmente con la prima giornata il 20 agosto.

Alcuni club, tuttavia, non hanno ancora confermato le rispettive guide tecniche e ci potrebbero essere ancora dei cambi dell’ultim’ora. Una delle panchine in bilico è quella del Lecce che potrebbe separarsi dal proprio tecnico Marco Baroni dopo una salvezza raggiunta al termine di una stagione travagliata.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano si sarebbe preso del tempo per riflettere e su di lui ci sarebbe l’interesse di alcuni club di Serie B. Settimana prossima ci sarà un incontro con il ds Pantaleo Corvino e solo allora saranno sciolte le riserve su quello che sarà il suo futuro.

Il club salentino, tuttavia, non vuole farsi cogliere impreparato e sta già sondando alcune alternative, di cui una davvero a sorpresa. Secondo il quotidiano romano, il sogno dei salentini si chiama Pippo Inzaghi.

Nonostante la stagione complicata per le penalizzazioni inflitte della FIGC, Pippo Inzaghi è riuscito a portare la Reggina ai play-off, compiendo una grande impresa. La promozione in Serie A non è arrivata, ma il lavoro di Inzaghi alla guida del club calabrese è stato encomiabile e non è un caso che l’ex attaccante abbia attirato interesse in massima serie.

Lecce, piace Inzaghi per la panchina: è lui la prima alternativa a Baroni

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, su Inzaghi ci sarebbe il forte interesse del Lecce che sta pensando a lui in caso di addio di Baroni. Il quotidiano romano ha rivelato come nella serata di mercoledì l’allenatore piacentino sia atterrato in Puglia ed il suo arrivo non è passato inosservato.

Non è da escludere che Inzaghi sia in Puglia per trattare con il Lecce, oltre che per trascorrere qualche periodo di vacanza, ma prima di tutto vanno capite quali siano le intenzioni della Reggina, a cui l’allenatore è legato da altri due anni di contratto.

A Sportitalia, il ds Taibi ha fatto sapere che al momento non ci sono novità riguardo il lato tecnico, con il club calabrese che al momento sta pensando esclusivamente all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Solo una volta risolte le questioni amministrative la Reggina prenderà una decisione riguardo il futuro di Inzaghi che non può far altro che aspettare, così come il Lecce. La sensazione che si ha, però, è che la prossima settimana possa essere quella decisiva per sapere in maniera certa quale sarà il destino dei due tecnici.