Va al PSG: allenatore italiano per i francesi

Il Paris Saint Germain necessita di annunciare colui che prenderà il posto di Galtier: salgono le quotazioni dell’italiano

Il Paris Saint Germani dopo al termine della scorsa stagione ha forse capito una volta per tutte che per fare la storia non occorrono solo i calciatori, ma anche uno stile di gioco, un’idea tattica ben precisa che li sappia sfruttare appieno.

Christophe Galtier è l’ennesimo esempio di ottimo allenatore che calato in una realtà che ha fame di vittorie ha fallito non tanto per incapacità, quanto per non essere stato attorniato da persone valide dal punto di vista organizzativo.

Il problema del PSG non sta nella qualità dei calciatori presenti in rosa, sta piuttosto nella loro non capacità di fare gruppo-squadra. Per vincere occorre sia l’aspetto tecnico-tattico che quello meramente affettivo legato all’armonia che si respira all’interno dello spogliatoio.

Ebbene, il prossimo allenatore dei parigini avrà il compito di far legare questi ragazzi cosicché da creare un gruppo valido e davvero vincente.

Il problema ora è scegliere il prossimo allenatore che prenderà il posto del partente Galtier. Un anno fa si pensava che l’ex Lille e Nizza avrebbe avuto un grande impatto in quel di Parigi, fu una scommessa vera e propria da parte di Al Khelaifi.

Oggi invece, tirando le somme del suo unico anno al PSG, si nota che ha fallito per non aver creato un vero gruppo-squadra: i fenomeni presenti in rosa, Messi e Mbappè in primis, non lo hanno mai seguito, mentre gli altri calciatori pur mostrando il loro innegabile talento hanno svolto il semplice compitino. In Europa facendo ciò si pagano le amare conseguenze.

Paris Saint Germain: chi prenderà il posto di Galtier?

Insomma, c’è bisogno di ripartire con un allenatore che magari, a testa bassa e senza il clamore dei media, sappia veramente rivolvere i problemi di cui sopra. Nelle ultime ore esso potrebbe corrispondere al nome di Thiago Motta che a Parigi ha già lavorato, sia da calciatore che da allenatore della Primavera.

Questo si che sarebbe una grande sorpresa per l’ambiente parigino. D’altronde, l’ex centrocampista di Inter e Barcellona alla guida del Bologna ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio dai propri calciatori. E a Parigi avrebbe la strada spianata con elementi già pronti. Si attendono le mosse di Al Khelaifi che non vorrebbe ripetere l’esperienza Nagelsmann: il tedesco era infatti vicinissimo alla firma ma tutto d’un tratto ha deciso di declinare l’offerta.