L’Inter stavolta brucia tutti: in arrivo un colpo top

L’Inter sta proseguendo i dialoghi sul calciomercato per mettere a segno un colpo importante: concorrenza bruciata, la decisione è presa

Vietato accontentarsi. Il bilancio della stagione dell’Inter da poco terminata è senz’altro più che positivo, nonostante alla fine i nerazzurri abbiano dovuto alzare bandiera bianca nella finalissima di Champions League contro il Manchester City.

Troppi sicuramente, invece, i passi falsi accumulati in campionato, ma al di là di questa parentesi negativa il lavoro messo in atto da mister Simone Inzaghi è stato ottimo nel complesso.

Tant’è che nei giorni scorsi si è parlato anche dell’ipotesi legata al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Per l’eventuale prolungamento dell’accordo scritto, però, c’è tempo, ora è necessario concentrarsi su altri aspetti più rilevanti al momento. Ovviamente stiamo parlando della sessione estiva di calciomercato, con la dirigenza capitanata Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che si è già attivata in tal senso.

La nuova finestra dei trasferimenti partirà ufficialmente il prossimo 1° luglio, ma occorre cercare di muoversi in anticipo per evitare di farsi sfuggire ghiotte occasioni.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, è impegnata su più fronti: pare che stia diventando sempre più caldo l’asse di Londra col Chelsea, proprietario dei cartellini di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly.

I lombardi avrebbero individuato nel centrale senegalese ex Napoli l’opzione ideale per potenziare il reparto difensivo, che dovrà far fronte alla perdita di Milan Skriniar.

La società meneghina vorrebbe aggiudicarsi in prestito entrambe le pedine citate, sfruttando la stagione a dir poco da dimenticare dei ‘Blues’. Inoltre, Marotta e il suo team sono al lavoro per rinforzare il centrocampo interista e qui entra in gioco un certo Davide Frattesi.

Negli scorsi mesi il classe ’99 (compirà 24 anni il 22 settembre) ha confermato di essere uno dei giovani più interessanti della nostra Serie A. I numeri parlano chiaro: sette gol siglati in trentasei partite totali di campionato. Niente male. Buone prestazioni anche in Nazionale, con Frattesi che probabilmente è stato il migliore in campo durante la semifinale di Nations League contro la Spagna.

Calciomercato Inter, Frattesi sceglie il nerazzurro: il punto sulla trattativa

La concorrenza non manca per la mezz’ala di Fidene: in Italia Juventus, Milan e Roma rimangono alla finestra, mentre all’estero il giocatore non vuole andare per adesso. Ma stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Frattesi avrebbe scelto la pista Inter in via definitiva.

Inoltre, c’è già un accordo di massima tra i nerazzurri e il Sassuolo, sulla base di 35 milioni di euro. La formula sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, con l’inserimento nell’affare del cartellino di Samuele Mulattieri (valutazione 5 milioni, l’Inter pagherà 500mila euro al Frosinone per riportarlo a casa). Dunque, cosa manca per chiudere l’operazione? Zhang ha imposto almeno una cessione, prima di aggiungere un’altra pedina alla rosa.

E chi potrebbe partire nelle settimane a venire? La pista Onana-Chelsea non è più caldissima, perciò alla fine a fare le valigie potrebbe essere uno tra Dumfries, Correa e Brozovic.

Ad ogni modo, nella classifica delle preferenze dell’Inter Frattesi sembra aver superato Milinkovic-Savic. Il neroverde, sempre secondo la rosea, viene considerato più funzionale rispetto al serbo e tutto lascia pensare che si possa raggiungere la fumata bianca, però a breve sarà necessario premere sull’acceleratore per evitare brutte sorprese.