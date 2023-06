Il club verso la cessione: ora non si torna indietro

Uno storico club del calcio italiano verso il cambio di proprietà. Appare l’unica soluzione per garantire un futuro roseo alla squadra.

Dopo una stagione davvero travagliata, dopo una annata in cui, nella prima metà, i tifosi hanno toccato con mano la vetta e hanno sognato addirittura a occhi aperti, è arrivato un finale deludente, amaro, con i problemi societari che hanno condizionato inevitabilmente il rendimento del gruppo e hanno compromesso, senza mezzi termini, il cammino di una squadra che poteva ambire a ben altri traguardi.

Il gruppo, probabilmente, non era da primato, ma certamente con la serenità di una stabilità societaria, il finale sarebbe potuto essere decisamente diverso. Stiamo parlando della Reggina, il cui destino, in queste ore, è ancora in bilico, dal momento che solo una cessione della maggioranza delle quote può garantire agli amaranto calabresi un futuro dignitoso nel campionato cadetto.

Nelle scorse settimane sono circolate voci che hanno messo in subbuglio la tifoseria. Si è paventata, addirittura, una mancata iscrizione al prossimo campionato di serie B. Con tutta probabilità la Reggina non si prepara ad un torneo cadetto ambizioso, ma per la piazza, storica, sarebbe già un traguardo di non poco conto l’agognato “passaggio di consegne”.

In queste ore potrebbe infatti arrivare il tanto atteso cambiamento. Il club amaranto sta per essere venduto ed è ciò che conta per dare un futuro alla Reggina. La preoccupazione, però, tra i tifosi della Reggina non manca affatto. Mancano, infatti, solo 24 ore alla scadenza per l’iscrizione alla prossima serie B. E cosa succederà se, nel frattempo, non dovesse arrivare la cessione alla nuova proprietà? Chi metterebbe i soldi per garantire una sopravvivenza ai calabresi?

Il futuro della Reggina in bilico: mancano solo poche ore alla scadenza per l’iscrizione

Si sta profilando una ipotesi che potrebbe, i tifosi se lo augurano, essere la panacea per tutti i mali. L’iscrizione potrebbe essere garantita dall’attuale proprietà, con gli obblighi minimi da ottemperare per la parte burocratica. Dopo di che potrebbe toccare alla nuova proprietà mettere a posto il resto delle problematiche, dalle spettanze arretrate ai giocatori, fino ai pagamenti degli emolumenti pensionistici, per non parlare delle pendenze con il Fisco.

La piazza vive momenti di ansia allo stato puro. Continua a tenere banco, infatti, la trattativa (top-secret) per la cessione della Reggina. Felice Saladini, l’attuale patron, è sempre più vicino ai saluti a un solo anno dal suo arrivo in riva allo Stretto. I giornalisti locali, come capita spesso, le hanno provate tutte per capire chi c’è dietro alla trattativa.

A quanto pare non si tratterebbe di un soggetto singolo, ma di un gruppo di imprenditori che opera lontano dalla Calabria. Poco importa, la cosa che più conta è che si tratti di personaggi che hanno voglia e desiderio onorare la storia della Reggina.

Il tempo, però, stringe. E allora potrebbe essere Saladini, si spera davvero, a garantire l’iscrizione salvando la Reggina da una esclusione clamorosa alla prossima serie B. A quel punto potrebbe essere svelato il nome degli acquirenti e potrebbe andare in porto il tanto atteso passaggio di proprietà che garantirebbe un futuro ai calabresi.