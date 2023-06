Scollatura straripante: lady Vieri lascia senza fiato

L’ultima immagine postata su Instagram da Costanza Caracciolo ha lasciato senza parole i suoi tantissimi follower

Dopo aver lasciato il segno da calciatore con i suoi tantissimi gol, Bobo Vieri continua ad ottenere un grande riscontro anche nella sua nuova veste di opinionista. L’ex bomber di Juve, Inter e Milan ha realizzato la BoboTV, trasmissione su Twitch a tema sportivo dove assieme ad Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola vengono affrontati tutti gli argomenti che riguardano soprattutto il calcio.

E per quanto riguarda la vita privata? Come sanno bene tutti i suoi fan, Bobo Vieri è sposato da oltre quattro anni con Costanza Caracciolo, showgirl, modella e conduttrice televisiva. Dalla loro unione sono nate due figlie: Stella, che oggi ha 4 anni, e Isabel, venuta alla luce nel 2020.

In precedenza Bobo Vieri ha avuto altre relazioni con donne molto importanti del mondo dello spettacolo come Elisabetta Canalis e Melissa Satta, ma ora l’ex calciatore sembra aver definitivamente trovato la sua anima gemella.

Nata a Lentini (Siracusa) nel 1990, Costanza Caracciolo ha preso parte a molti programmi televisivi. Dopo aver esordito come velina a Striscia la Notizia, la 33enne ha partecipato come concorrente a programmi come Pechino Express e Si può fare! ed è stata anche co-conduttrice di Tiki Taka.

Lady Vieri, scatto da capogiro: i fan impazziscono, la scollatura è super

La sua crescente popolarità le ha permesso di ottenere un seguito enorme anche su Instagram, dove può contare su oltre 1,3 milioni di follower. I tantissimi fan non perdono mai occasione di complimentarsi con lady Vieri per la sua bellezza: molto spesso le sue foto lasciano davvero senza parole i follower.

Proprio una delle ultime immagini pubblicate dalla moglie di Bobo Vieri ha scatenato l’entusiasmo degli ammiratori, che si sono riversati sotto al post per elogiare le curve mozzafiato della 33enne siciliana.

Nello scatto Costanza Caracciolo si presenta con un outfit che ricorda molto la Spagna, con un fiore intrecciato nella chioma dietro l’orecchio e un abito bianco con pois neri. L’indumento indossato dalla moglie di Vieri offre un’ampia apertura al centro, mettendo in evidenza le generosissime forme della 33enne. “Hola Senorita“, scrive Costanza Caracciolo nella didascalia, rimarcando l’atmosfera spagnola dello scatto.

Sotto il post sono comparsi tantissimi commenti da parte dei fan. “Bellissima“, scrive un ammiratore della Caracciolo, mentre un altro utente commenta con un “Beddaaaa” in perfetto siciliano.