Juve è lui l’affare da chiudere: colpo dalla Premier

Dopo una stagione con tanti problemi in casa Juventus si pensa al calciomercato. Tanti i reparti che potrebbero essere stravolti.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto una vera annata da incubo. Zero titoli per il secondo anno consecutivo, una mancata qualificazione Champions legata alla penalizzazione per processi extra calcistici e diverse situazioni problematiche. La Juve lavora per rinascere definitivamente.

Il club bianconero non può più fallire e la società è al lavoro sia per ridurre i costi, diventati eccessivi negli ultimi anni, sia per creare una squadra competitiva e magari di nuovo in lotta per vincere. Non sarà facile visto la concorrenza ma il club bianconero ha le idee chiare sui calciatori e i reparti per rinforzare la squadra di Allegri.

Il club ha perso a parametro zero Angel Di Maria, che, dopo solo un anno (abbastanza anonimo) a Torino ha deciso di lasciare ufficialmente. L’attacco è uno dei reparti dove potrebbero esserci maggiori movimenti.

Giocatori come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic vedono il proprio futuro tutto da scrivere e la loro permanenza è piuttosto incerta. Chiesa ha alte richieste d’ingaggio e intanto le big di Premier solleticano il futuro dell’ex viola. Situazione simile per Vlahovic, che vive tra l’altro, quasi da separato in casa visto un rapporto complicato con Allegri.

La società lavora in entrata e in uscita e potrebbe esserci un reparto letteralmente rivoluzionato.

Juve, mossa a sorpresa del club bianconero

Negli ultimi giorni il club è nuovamente tornato su Arkadiusz Milik, inizialmente non riscattato dal Marsiglia. Le cose sono cambiate e il club ha deciso di riportarlo alla base, per vari motivi. Milik è un centravanti duttile, che, può giocare sia da prima che da seconda punta.

Allegri lo stima molto e potrebbe far si che Arkadiusz diventi il sostituto di Vlahovic, letteralmente un sostituto già in casa. Per questo la Juve potrebbe cercare un nuovo attaccante, un esterno o anche seconda punta.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese sul suo canale Youtube il club bianconero avrebbe sondato il terreno per l’esterno offensivo del Chelsea Christian Pulisic.

Il calciatore è ormai fuori dal progetto dei Blues ed è uno dei tanti calciatori in uscita, in una rosa forse a tratti eccessiva per il club londinese. Il Chelsea valuta il calciatore 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe rivelarsi un affare visto le qualità tecniche del calciatore.

Pulisic infatti viene da tempo considerato come uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale, ma ha vissuto numerose difficoltà (come d’altronde tutto il club) negli ultimi mesi.