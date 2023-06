Il bomber lascia l’Inter, ma resta in Serie A: nerazzurri di sasso

Un attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe dire addio definitivamente al club nerazzurro nelle prossime settimane: permanenza in Serie A

Non si è conclusa nel migliore dei modi la stagione dell’Inter, ma sicuramente è stata di pregevole fattura. Non aver vinto la Champions League, dopo un percorso brillante, inevitabilmente lascia non poco amaro in bocca, però bisogna comunque essere soddisfatti del lavoro messo in atto da mister Simone Inzaghi e dalla sua truppa.

Sebbene il sorteggio sia stato oggettivamente favorevole, non era affatto scontato raggiungere la finalissima di Istanbul. Tra l’altro, Nicolò Barella e compagni hanno saputo tener testa ai mostri di proprietà del Manchester City – nettamente superiori sulla carta -, apparsi molto più in difficoltà del solito nel corso della sfida più attesa dell’annata sportiva.

Per quanto concerne la lunga parentesi relativa al campionato, invece, non serve ribadire ulteriormente come le dodici sconfitte accumulate dai nerazzurri siano davvero troppe. Senza contare che lo Scudetto, ai blocchi di partenza, rappresentava l’obiettivo principale della compagine lombarda. Un obiettivo sfumato nel giro di qualche mese, anche per via del cammino straordinario del Napoli targato Luciano Spalletti.

Ma Inzaghi è riuscito ad invertire la rotta negativa, con la squadra milanese che si è riscattata pienamente assicurandosi un posto nella prossima edizione della Champions. E negli scorsi giorni è cominciata a circolare l’ipotesi di un rinnovo del contratto del tecnico piacentino, la cui scadenza è prevista per giugno 2024.

Intanto, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si è già attivata sul fronte calciomercato, al fine di alzare l’asticella potenziando la rosa a disposizione il più in fretta possibile. In tal senso, ai piani alti del club nerazzurro si ragiona pure sul centrocampo, con la ‘Beneamata’ che vorrebbe mettere a segno un colpo di grande spessore.

Calciomercato Inter, addio all’attaccante per Frattesi

Il nome principale è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, però nelle ultime ore sta prendendo quota l’ipotesi Davide Frattesi, protagonista anche in Nazionale e non solo con la maglia del Sassuolo. Come noto, i neroverdi sono bottega cara, tant’è che non intendono cedere il proprio gioiello per meno di 35 milioni di euro.

Allo stesso tempo, però, accettano l’inserimento di una o più contropartite nell’affare, cosa che consentirebbe di alleggerire un po’ l’esborso cash. Ecco che l’Inter avrebbe già messo sul piatto il cartellino di Samuele Mulattieri, che è stato riscattato dal Frosinone e verrà controriscattato dalla ‘Beneamata’ per 500mila euro.

L’attaccante di proprietà dei nerazzurri (che in Serie B con i ciociari ha fatto vedere ottime cose) presenta una valutazione di 5 milioni di euro, di conseguenza la compagine interista potrebbe arrivare a prendere il centrocampista del Sassuolo aggiungendone altri 30. La pista è calda, con Mulattieri che piace non poco al Sassuolo e potrebbe proseguire la propria crescita in Serie A. Questa, dunque, la strategia dell’Inter per battere la folta concorrenza sul fronte Frattesi.